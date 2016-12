Con u$s 1200 millones, Scarlett Johansson es la más taquillera de 2016

Scarlett Johansson fue nombrada este martes como la estrella de cine más taquillera de 2016 gracias a sus papeles en la película de superhéroes "Capitán America: Civil War" y la comedia sobre Hollywood "Salve César".

La revista Forbes informó que Johansson superó a Chris Evans y Robert Downey Jr., compañeros de reparto en el mencionado filme, ambos con u$s 1150 millones, gracias a las ganancias en las salas cinematográficas de su segunda película de 2016, que fuera dirigida y producida por los hermanos Coen.

En este sentido, las producciones de la exitosa actriz recaudaron u$s 1200 millones en todo el mundo durante este año, comparado con los u$s 1150 millones de "Capitán America: Civil War".

Estrenada en mayo con un guión que mostraba un conflicto entre personajes de los comics como Iron Man, Hombre Araña, Viuda Negra, y Ant Man, la película de la compañía Walt Disney Co fue la más taquillera del año, según datos de Boxofficemojo.com.

La actriz australiana Margot Robbie, que también disfrutó de un año explosivo, se situó en cuarto lugar, con u$s 1100 millones, debido fundamentalmente a sus papeles en dos cintas de Warner Bros: "Suicide Squad" y "La leyenda de Tarzan".

La lista de Forbes estuvo dominada por películas de superhéroes basadas en antiguos comics, que incluye a "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" y "Deadpool".

La británica Felicity Jones accedió a la lista Forbes por primera vez, con actuaciones en "Rogue One: A Star Wars Story", la película de acción "Inferno" y la historia mágica infantil "A Monster Calls". Ocupó el noveno puesto, con u$s 805 millones.

En el quinto lugar y también gracias al empuje de un film de superhéroes, "Batman vs Superman", se ubicó Amy Adams, cuyas películas consiguieron u$s 1040 millones; seguida de Ben Affleck (Batman) con u$s 1020 millones; Henry Cavill (Superman) con u$s 870 millones; Ryan Reynolds (Deadpool) con u$s 820 millones; la mencionada Felicity Jones; y Will Smith con u$s 775 millones. Smith participó de uno de los tanques del año "Suicide Squad".

La revista especializada realizó sus cálculos basándose en las ventas de localidades de las películas de los principales actores de Hollywood, pero no incluyó cintas animadas como "Buscando a Dory" de Disney, el segundo mejor estreno de 2016, con u$s 1020 millones.