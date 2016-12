El Teatro de la Rivera, centro de las protestas de los sindicatos

Fuera de la Audiencia, los gremios aeronáuticos protestaron contra la autorización que el Gobierno busca otorgarle a las cinco líneas aéreas privadas, en defensa de los puestos de trabajo, contra la precarización laboral y convenios a la baja.

En su exposición en la Audiencia, Ricardo Cirielli, al frente de APTA, destacó que se hace una audiencia "sin tener preparada la infraestructura aérea". Y destacó que las empresas privadas, como ya lo hizo LAN, sólo vuelan a destinos que "son rentables" y "generan ganancias", no les interesan los demás, que quedarán "incomunicados", dijo. Con respecto al transporte de carga, denunció que ese negocio se lo llevan sólo las empresas extranjeras, como "LAN o Avianca", ninguna nacional. Y advirtió al Gobierno: "No se metan con Aerolíneas y Austral porque nos van a encontrar en la calle y enfrentándolos". "No vamos a permitir que las cierren o reduzcan para darle rutas a las demás", cerró.