La actividad económica volvió a caer, pero más: -4,7% en octubre

La actividad económica cayó 4,7% en octubre respecto del mismo mes del 2015, indicó esta tarde un informe del INDEC. En septiembre ese indicador había arrojado una baja del 3,7%.



El reporte señaló que el Estimador Mensual de Actividad Económica en la medición desestacionalizada de octubre último con relación a septiembre no sufrió variaciones, y así desaceleró la caída que venía sufriendo, ya que en septiembre había bajado 0,8%. El dato fue destacado por el ministro saliente de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien lo consideró una señal positiva de cara al futuro. No era la primera vez, sin embargo, que el índice mensual no registraba variación y mostraba una desaceleración. Pasó en julio, que no sufrió cambios, por lo que también hubo una desaceleración respecto de junio, que cayó 0,3%. Luego, en agosto, mostró incluso una variación positiva de 0,8%, como la de marzo, para volver a caer en septiembre 0,8%.