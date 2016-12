Mercado evita cimbronazos, con foco en la continuidad post Prat-Gay

La noticia de la salida de Alfonso Prat-Gay y la división de su cartera en dos no generó mayores movimientos en el mercado. Y claramente no hubo cimbronazos. La reacción del Merval fue negativa, con una caída de 1,5%, aunque según los analistas, la baja no se relaciona en forma directa con el anuncio sino con un proceso de ajuste que el Merval ya venía llevando adelante y que representa una oportunidad para los inversores. Los ADRs argentinos no operaron ayer por el feriado en Wall Street.

El dólar, en tanto, subió dos centavos a $ 15,86 en las pizarras, impulsado más bien por la decisión del Banco Central de permitir a los bancos que suban sus tenencias en divisas (ver contratapa). En el segmento mayorista, la divisa avanzó seis centavos a $ 15,58.



Alejo Costa, economista jefe de Puente, considera que el impacto de la salida del gobierno de Prat-Gay debería ser de ligeramente negativo a neutral. "Desde la política económica, los grandes coordinadores siguen siendo Quintana y Lopetegui mientras que el ex JP Morgan tenía una función más limitada. El plus que generaba Prat-Gay era la visión que tenían los inversores internacionales. El ex ministro era bien visto ya que trabajó en un banco internacional en Wall Street".



Según Costa sigue habiendo cortocircuitos dentro del gobierno en materia de medidas económicas y para las compañías del exterior y para los inversores de afuera esta salida inevitablemente genera ruido. Respecto del reacomodamiento dentro del ministerio, Costa sostiene que Caputo es respetado a nivel local e internacional y es positivo que se quede dentro del ministerio en la parte de finanzas. Por su parte, Dujovne es popular a nivel local y no es tan conocido a nivel internacional ya que no tuvo un paso por Wall Street como sí tuvo Prat-Gay y por eso no trasmite la misma confianza. De todos modos, Dujovne tiene una visión similar a la del ex ministro en cuanto a llevar medidas fiscales para impulsar la economía.



En términos bursátiles, a la hora de invertir en acciones del panel local, el experto sostiene que la visión va a depender de cada inversor en particular aunque no ven un cambio radical a partir de este cambio en el ministerio respecto de las valuaciones de las compañías. Desde Puente les sigue gustando acciones como IRSA y Galicia de cara al 2017.



Sabrina Corujo, jefa de Research de Portfolio Personal, considera que la baja del Merval de ayer no se debe a un tema estrictamente vinculado a la salida de Prat-Gay. "Esta caída la estábamos esperando y hemos venido recomendando cautela y las debilidades actuales continúan un proceso que se inició hace semanas atrás con lo cual entendemos que el ajuste actual no tiene que ver con la salida del ex ministro".



"El buen dato de la caída de ayer es que fue una rueda con poco volumen y eso te indica que no hay una salida masiva producto de la noticia. Por eso creemos que la caída de ayer está más relacionada con una toma de ganancias". Corujo sostiene que se mantienen con cierta cautela de corto plazo aunque creen que en el mediano plazo hay atractivo ya que desde esperan una reactivación de la economía el año que viene. En cuanto a los bonos, apuestan por el DICA y el Bonar 2021 para una inversión de mediano plazo.



En el Merval hay que seguir de cerca los 16.000 puntos. Si cae por debajo, probablemente regresemos a los niveles previos a la victoria de Trump, entendiendo esa baja como una oportunidad de compra.

Martin Przybylski, Porfolio manager de fondos de Cohen SA, coincide con Corujo al sostener que no hay un gran impacto por la salida de Prat-Gay. "Si bien la bolsa está en negativo, no hay movimientos abruptos y este ajuste puede ser visto como una oportunidad. Seguimos siendo optimistas para el Merval en el mediano plazo y lo que habrá que ver ahora es qué planes tiene el nuevo ministro".



Przybylski sostiene que a los bancos se los ve atractivos en estos valores ya que muestran ratios razonables y que reflejan una buena oportunidad, sobre todo, Grupo Financiero Galicia. También ve barata a YPF. Para el 2017 habrá que seguir de cerca a acciones como Cresud e IRSA, apunta. "Para los bonos vemos positivo que la tasa americana a 10 años se haya tomado un descanso en la suba y que por eso se ha dado un proceso de compresión de spreads nuevamente en el que se benefició en una primera instancia la parte corta y media de la curva. De a poco esa compresión va a llegar a la parte larga de la curva", explicó. Finalmente, para el dólar, Przybylski sostiene que el mercado no compró la baja del viernes.