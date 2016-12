Los radicales elogiaron a Prat-Gay mientras que Carrió celebró el cambio

La gestión del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, cosechó apoyos entre el oficialismo, apenas conocido el pedido de renuncia de la Casa Rosada al funcionario. Lo elogiaron tanto los radicales como Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, quien celebró los cambios.



Sin referirse puntualmente a Prat-Gay, con quien compartió la campaña electoral 2009, la diputada nacional habló primero a través de un comunicado de prensa. "Son buenas las designaciones de los nuevos ministros realizadas por el presidente Mauricio Macri", consideró la legisladora, luego de que el Gobierno desdoblara el Ministerio que conducía Prat-Gay en uno de Hacienda y otro de Finanzas y nombrara en su reemplazo a Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente.

Por la noche, aplomada, minimizó la salida del ministro y destacó el tandem que conformó con Luis Caputo al tiempo que pidió la continuidad del viceministro Pedro Lacoste.



"Ejerció muy bien su función", señaló sobre el ministro de Hacienda saliente y recordó que instrumentó la liberación del cepo cambiario. En línea con el objetivo oficial de mostrar a Mauricio Macri como el jefe de la economía, subrayó que "lo hizo con la conducción del Presidente que me consta que era lo que quería". En un equilibrio de elogios, dijo también que "la credibilidad de Alfonso fue muy importante y la negociación de Caputo fue crucial, me parece un cambio más de gabinete de los tantos que puede haber".



Por otra parte, felicitó al nuevo ministro de Finanzas y pidió: "Sí me gustaría que quede en un cargo del gobierno Pedro Lacoste, que es de bajo perfil pero es una persona muy valiosa". También elogió y calificó como "un puntal" del equipo económico a Mario Quintana y como "otro puntal enorme" al jefe de la AFIP, Alberto Abad. "Había algunos desequilibrios en las relaciones del grupo económico, había algunas tensiones que había que resolver", opinó en TN. Finalmente, relativizó la salida porque "cuando uno es ministro sabe que se va" e incluso bromeó: "Me gustaría estar en el lugar de Alfonso y que me echen de la Cámara y retirarme a descansar".



Carrió se enteró de la salida de Prat-Gay antes del anuncio y en el día de su cumpleaños número 60. El Presidente la llamó por teléfono para saludarla desde Villa La Angostura y la puso al tanto del pedido de renuncia al economista, quien fuera integrante de la Coalición Cívica. La relación entre Carrió y Prat-Gay estaba resquebrajada desde 2013, cuando se enfrentaron internamente en el marco del extinto Frente Unen, aunque este año el vínculo había comenzado a restaurarse.

Por su parte, el radical mendocino Ernesto Sanz, fundador de la coalición de gobierno junto a Macri y Carrió, señaló que Prat-Gay "cumplió con creces el mandato de ordenar las cuentas y vincularse nuevamente con el mundo". En diálogo con el portal de su provincia MDZ, el ex senador especuló sobre lo que "ahora viene una nueva etapa, con un ministerio desdoblado y más específico".



Su coterráneo, el senador Julio Cobos, destacó la labor desarrollada por el saliente ministro. "Asumió, con la responsabilidad que lo caracteriza, la unificación del tipo de cambio y los juicios pendientes por la deuda. Además elaboró un Presupuesto sincero, con metas macroeconómicas realistas e impulsó la modificación de la Ley de Administración Financiera", valoró.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, señaló que "Prat Gay hizo un gran trabajo para la Argentina en la primera parte del Gobierno de Mauricio Macri, que todos le agradecemos". En tanto, el secretario Legislativo del bloque radical en la Cámara de Diputados, Miguel Bazze (UCR Buenos Aires), calificó al titular de la cartera de Hacienda saliente co mo "un ministro capaz" y afirmó que "obtuvo importantes resultados en su gestión".