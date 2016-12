Israel desafía a la ONU y expande sus colonias en territorio palestino

El gobierno de Israel no sólo rechazó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra la construcción de nuevas colonias israelíes en territorio Palestino sino que en abierto desafío se propone esta misma semana aprobar la edificación de 618 nuevas viviendas en Jerusalén Este, según informó el diario Haaretz.

Estas medidas serían tomadas ante el temor de que se apruebe una segunda resolución antes de la salida de Barack Obama del poder que apruebe medidas tendientes a reiniciar el proceso de paz con Palestina.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se consideró directamente atacado por Obama, a quien acusó de haber maquinado personalmente la resolución aprobada gracias a la crucial abstención de Washington y que puso fin así a décadas de apoyo incondicional a su aliado. También advirtió que no se someterá a ella.

En tanto, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, criticó la Conferencia Internacional de Paz sobre el conflicto israelí-palestino que se desarrollará desde el 15 de enero en París al decir que "no es una conferencia de paz, sino un auténtico tribunal contra el Estado de Israel", al tiempo que instó a los judíos de Francia a ir a Israel.