Construirán en Mendoza 11 nuevas centrales de energías renovables

El gobierno mendocino invertirá más de u$s 230 millones para la construcción y puesta en marcha de 11 proyectos de energías renovables, que generarán empleo directo a más de 2500 trabajadores y permitirán abastecer de electricidad a 250.000 hogares de la provincia.

El plan fue anunciado ayer por el ministro de Economía, Infraestructura y Energía provincial, Enrique Vaquié, quien explicó que el dinero se usará para el desarrollo de proyectos que se realizarán conjuntamente en los próximos años entre compañías locales y la Empresa Provincia de Energía de Mendoza (Emesa). El funcionario especificó que "esta inversión es muy importante para la provincia‘, en diálogo exclusivo con Télam.

Vaquié se refirió a los 11 proyectos y 160 MW de potencia que adjudicó en los últimos meses el Ministerio de Energía y Minería, en el marco de las diferentes ediciones del Programa Renovar que puso en marcha el gobierno nacional. Pero advirtió sobre la existencia de "algunas diferencias conceptuales con el Ministerio de Energía", y mencionó las dificultades de "competitividad‘ que atravesó la provincia para poder participar de las licitaciones públicas, sobre todo en la primera edición del programa Renovar".

En energía eólica, Mendoza resultó adjudicataria del proyecto El Sosneado, mientras que para solar construirá los emprendimientos en Anchoris; General Alvear; La Paz; Lavalle; Luján de Cuyo y Pasip. En tanto, en los denominados Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH), el Ministerio de Energía y Minería de la Nación adjudicó los proyectos.

Según el funcionario provincial, "el plan federal que el ministro Juan José Aranguren presentó, hizo explosión en el Renovar donde, según nuestra visión, les convenía traer todo importado porque abarataba la operación. Venía sin impuestos y financiamiento a tasas chicas con plazos largos".

En ese contexto, interpretó que "por problemas estructurales de la economía, el financiamiento era mucho más caro, con plazos más cortos y, por ello, dejaba afuera toda la industria nacional", aseguró.

También recordó que "conseguimos que la Secretaría de Industria, con su equipo, se preocupara mucho y sacara una línea de financiamiento con subsidios del Ministerio de la Producción, que nos bajó fuerte los costos para los productores.

Vaquié señaló que "ahí, nos hicimos competitivos, aunque los impuestos siguen estando y el financiamiento es más caro que el chino, pero no es de la magnitud que era meses antes".

Vaquié apuntó a la presencia de YPF en la provincia y señaló que "nuestra apuesta y aspiración es que no nos bajen equipos y que la gente siga trabajando. Esa es la parte sustancial de la discusión, con la empresa.

"Confiamos en que no tengamos pérdidas de equipos durante 2017", aseguró. Finalmente se pronunció sobre la polémica histórica entre Nación y provincia por el precio de los combustibles, y los permanentes reclamos de Mendoza en función de la presencia de la Refinería de YPF en Luján de Cuyo. Vaquié recordó que el conflicto surgió a fines de 2010, cuando, por decreto, se prorrogaron las áreas petrolíferas. El exgobernador Celso Jaque y el ministro y luego mandatario provincial Francisco Pérez,.