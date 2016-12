El desempeño de la industria del juguete

En un contexto de estancamiento general de los diferentes sectores, el sostén de la actividad en la industria del juguete fue explicado por: los precios competitivos ofrecidos por los fabricantes, la canasta navideña de juegos y juguetes con precios sugeridos por el Ministerio de la Producción, la significativa reducción del contrabando y la venta ilegal, los acuerdos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) con los super e hipermercados y con la Subsecretaría de Comercio Interior para la incorporación del juguete al Programa Ahora 18.

A su vez, la industria tuvo un incentivo adicional a partir de las licitaciones públicas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social que totalizaron los $ 100 millones (7% de la facturación) y el monitoreo de las importaciones. Estos factores permiten cerrar el 2016 con un nivel de facturación de u$s 147 millones (precios en la puerta de fábrica), lo que significa un incremento del 2% respecto de 2015.

Toda la cadena de valor de la industria argentina del juguete está integrada por componentes de fabricación nacional en un 100%: materias primas, insumos y diferentes componentes. Las plantas operaron 24 horas al día con todo el potencial de su capacidad productiva, en turnos rotativos. Estos altos niveles de producción, acompañado con el desempeño de las ventas en los últimos años, permitió a los más de 200 fabricantes aumentar los precios sólo un 15 a 20%, preservando las 10.500 fuentes de trabajo en la industria.

Junto con la Subsecretaría de Comercio Interior, se conformó una canasta de juegos y juguetes compuesta por conjunto de productos con precios referenciales con vistas a las fiestas de fin de año. Esto permitió dar conocimiento a la sociedad en general sobre la disponibilidad de productos nacionales seguros, con diseño y calidad, a precios accesibles.

El mercado argentino de juguetes en 2015, estaba explicado por un 15% de productos que no cumplían las normas vigentes de seguridad, no pagaban impuestos, violaban la ley de marcas y ponían en riesgo la salud pública. La nueva gestión de la DGA avanzó fuertemente en el control de productos que ingresan por contrabando, logrando incautar mercadería de dudosa procedencia, lo que redujo notoriamente la oferta de productos ilegales en la vía pública.

Con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) homologamos un acuerdo en la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción dirigido a ofrecer el 50% de los juguetes en góndola de origen argentino comprometiendo a las grandes superficies a no importar productos que sustituyan a los de fabricación nacional.

Al igual que con las grandes superficies, la CAIJ articuló con las grandes cadenas de jugueterías la complementación de las ofertas de productos importados con nacionales.

Se articuló con Comercio Interior, la incorporación del rubro Programa de Fomento al Consumo y la Producción AHORA 12, pasado Día del Niño. De esta forma, las jugueterías contaron con la posibilidad de ofrecer esquemas de financiamiento sin topes de reintegros. El programa permitió incrementar las ventas a los diferentes puntos de venta pero en especial de los pequeños comercios minoristas.

Se firmó la primera medida antidumping a favor de la industria del juguete y el cotillón. La misma fija un derecho de importación compensatorio de u$s 5,50 por kg de globos de caucho en sus diferentes formas originarios de China.

Además, en materia de administración del comercio, se aprobó por Resolución 301/16 y la 172/16 el establecimiento de licencias no automáticas para el ingreso de planchas de goma eva y para artículos de Navidad, respectivamente.