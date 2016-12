Los analistas esperan

La decisión del presidente Mauricio Macri de pedirle la renuncia al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay y desdoblar el ministerio de Economía en dos áreas que quedarán a cargo de Nicolás Dujovne y Luis Caputo fue bien recibida por la mayoría de los economistas, que piden más ajuste del gasto y menos gradualismo.

Para los hombres de mercado, la relación entre el jefe de Hacienda y el Presidente estaba desgastada y si bien consideran que uno de los mensajes que deja es la necesidad del Ejecutivo de ir por un verdadero ajuste, el año electoral que será 2017 hace que lo más acertado sea ir por un "un gradualismo más rápido".

En este sentido, Martín Polo, economista en jefe de Analytica, opinó que la salida de Prat-Gay "le da un giro más PRO al gabinete de Macri". "Aunque lo veo jugando dentro del equipo ortodoxo, a primera vista creo que el ingreso de Dujovne al ahora Ministerio de Hacienda le pone un poco más de sintonía al equipo económico, especialmente con el Banco Central", consideró.

"El principal desafío que tendrá Dujovne es ver cómo afrontar el déficit fiscal. Hasta hoy, la estrategia de Prat-Gay fue de un ajuste gradual en el que la principal corrección se la aporte el crecimiento. No me parece apropiado el timing de la medida. No porque tenga injerencia en la macro de corto plazo, pero sí porque opaca el veranito de varios indicadores que marcan que la actividad se recupera con mejores fundamentals que un año atrás", analizó. Y agregó: "Yo no diría que viene un ajuste, hablaría de un gradualismo más rápido"

En diálogo con Cronista.com, el economista Felix Piacentini destacó que Prat-Gay "tuvo logros indiscutibles, y que no deben ser minimizados ya que merecen un gran reconocimiento, como salir del cepo y el default".

Sin embargo, reconoció que "nunca pudo poner en marcha la segunda parte del plan económico que consistía en mostrar un programa fiscal consistente y creíble para reducir el déficit". "Incluso habiendo elegido el gradualismo fiscal, éste se transformó rápidamente en parsimonia y luego hasta en expansión en función de las metas originalmente trazadas para su trayectoria, incumpliendo el objetivo inicial de este año y el próximo", apuntó.

Respecto a los nombramientos, consideró que, "desde el punto de vista de las internas, ganó Marcos Peña y saldrá fortalecido, a la vez que destacó la "capacidad técnica indiscutible" de Nicolás Dujovne "para asumir la nueva conducción".

Coincidió en que el ajuste no será todo lo fuerte que podría esperarse, ya que recordó "2017 es un año electoral". "Esa es la lectura que debería dar el nombramiento. Pero lo veo difícil, más el año que viene",remarcó.

En cambio, el economista Agustín D´Attellis consideró que el cambio de ministros es "un desastre", al sostener que representa "el triunfo de la línea ortodoxa que va por el ajuste" y consideró un "error insistir en dividir las decisiones económicas en más cabezas".

"Van por el ajuste y eso es un error. Además de que van a volver al FMI y plantean el congelamiento del gasto. La economía y la sociedad no van a soportar esto. No están dadas las condiciones", advirtió.

Desde su cuenta en Twitter el economista Miguel Kiguel consideró que "el team Dujovne-Caputo trae un perfil más técnico y menos político a Hacienda y Finanzas". "Los inversores mostraban preocupación por las cuentas fiscales. Ahora deberían estar más tranquilos con Dujovne", analizó.