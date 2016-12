Impulsada por el sector público, creció la deuda externa en 2016

La deuda externa subió 13.500 millones de dólares en el tercer trimestre de este año con respecto al mismo período de 2015, aunque continúa por debajo de un 35% en relación al Producto Bruto Interno (PBI), según consignó un informe de la consultora Ecolatina en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Las obligaciones con el exterior crecieron un 7,7% en la comparación del período que comprende entre julio y septiembre de los últimos dos años y pasaron a representar un 34,7% del PBI. Es todavía un número bajo, pero habrá que seguirlo con atención ya que a fines de septiembre de 2015 era de apenas un 27%. "El crecimiento de este ratio será clave para determinar la futura estabilidad del frente cambiario. Más aún, teniendo en cuenta que la deuda externa pública pasó de 16% del PBI en el tercer trimestre de 2015 a 22,6% del PBI en igual período de este año y que los ingresos del Estado están menos atados a la evolución del dólar, con el riesgo de descalce que ello implica", amplió Ecolatina.



La consultora que fundó el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y que actualmente dirige Lorenzo Sigaut Gravina detalló, además, que la deuda del sector privado no financiero aumentó su participación solamente un 1,1 punto porcentual (de 10,4% a 11,5% del PBI), mientras que el sector financiero -sin el Banco Central (BCRA)-la incrementó apenas un 0,1 punto porcentual (de 0,5% a 0,6% del PBI).



El mejor comportamiento lo mostró el sector privado no financiero (las personas físicas y jurídicas no comprendidas en la Ley de Entidades Financieras), que redujo en u$s 5371 millones su deuda externa, con una variación negativa del 8% entre los terceros trimestres de 2015 y 2016. Por el contrario, el sector público no financiero y el BCRA aumentaron en ese lapso 18.727 millones de dólares sus obligaciones externas, un incremento de 18%.



La deuda del sector público pasó de ser el 60% del total de las obligaciones externas a fines de 2015 a ser un 65% en el tercer trimestre de este año, registró Ecolatina.