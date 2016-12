Festejo de Navidad acompañada

Festejo de Navidad en soledad

Un diplomático de a pie

Desarrollista versus heterodoxo

Massa ya no es enemigo

En un significativo geste de apoyo, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, compartió la cena de Navidad con Milagros Sala en el penal en el que la líder de la organización Tupac Amaru se encuentra detenida. Rodríguez Saá definió a Sala como "una presa política", y aseguró que la celebración con la dirigente será una noche que recordará "para siempre". "Me llena de emoción visitar a Milagro, ella es una presa política y nos duele enormemente", sostuvo el gobernador al ingresar al penal de Alto Comedero acompañado por el diputado nacional Luis Lusquiños.El puntano ingresó a la unidad penitenciaria a las 20:00 y permaneció junto a Sala hasta las 22:00, cuando debió retirarse por ser el final del horario de visitas.A diferencia de Sala, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López celebró en soledad la Navidad. El viernes debió ser internado en el Hospital Penitenciario Central por una descompensación y por la noche volvió a su celda del pabellón 6 de la cárcel de Ezeiza. Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), López se deprimió y descompensó cuando se enteró que su familia no lo iba a ir a visitar durante la Nochebuena.El flamante vicecanciller Pedro Villagra Delgado conoce los tiempos de la diplomacia y también los del subterráneo de Buenos Aires. El tucumano debió acudir el jueves pasado al Congreso, cuando el vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el mendocino Guillermo Carmona (FPV), exigió que el Gobierno explique las negociaciones llevadas adelante con Londres por Malvinas, y tras una rápida visita, se debía regresar a la Cancillería para una reunión con periodistas. Con la demora en el tráfico, decidió bajar a la estación Congreso de la Línea A y combinar en Lima para llegar, a través de la Línea C, a la estación San Martín, a escasos metros del Palacio San Martín. En este caso, se saltó el protocolo. Quienes lo conocen, destacan que "no tienen ninguno de los vicios diplomáticos" y, además, rehúye del chofer.Públicamente reconocen el trabajo del otro, pero una vez que cruzan la línea de cal, se desconocen. Rogelio Frigerio y Alfonso Prat Gay son parte del equipo económico pero los miércoles a la noche en la Quinta de Olivos suelen enfrentarse, y suelen hacerlo fuerte."Se van fuerte y se putean, se miran mal", reconoce un habitué a los fútbol que organiza el secretario de la Presidencia Fernando de Andreis y el vocero presidencial Iván Pavlosky, en la quinta presidencial.Es común que los partidos se pongan ‘picante‘ y que desaparezca la noción de ‘somos un equipo‘ que buscan imponer desde la dialéctica para que aparezca la de ‘ellos contra nosotros‘ que se supo ver en la discusión de Ganancias. Es así que uno ‘de los que más reparte‘ es el titular del Plan Belgrano Cargas José Cano al que un funcionario de alto rango lo calificó como "áspero, se para en el fondo y cruza fuerte".Será que el radical tiene en la memoria que casi no tiene presupuesto para obras sino que la gran mayoría de los fondos se lo llevaron Transporte e Interior.La agrupación kirchnerista La Cámpora ya no ven con malos ojos al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. De hecho, la bajada de línea para los valores más jóvenes de la organización, Massa pasó al bando de los ’no enemigos’. "No sabemos si va a ser nuestro líder, no sabemos si lo vamos a apoyar, pero sabemos que el enemigo es Macri y no el Señor Sergio Massa", repiten los líderes de La Cámpora. ¿Habrá influido la foto con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof?