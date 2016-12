Se lanzó la temporada electoral: Massa piensa en Felipe Solá para la Ciudad

Entre brindis y saludos por el fin de año, las negociaciones para el año electoral ya están en marcha. Y mientras todos ponen el foco en la provincia de Buenos Aires, el peronismo está pensando en la Ciudad. La unidad de todas las líneas partidarias porteñas es el objetivo y, para ello, hay varios sectores que ya tienen a un candidato en mente: Felipe Solá.



Actual diputado por el Frente Renovador (FR), electo por los bonaerenses, al ex gobernador se le vence el mandato el año próximo y deberá evaluar si renueva su banca y por qué distrito lo hace. Sergio Massa, líder del FR, escuchó días atrás el pedido de un sector del peronismo porteño para que Solá represente a la fuerza, a la cabeza de la lista en la Ciudad. Cerca suyo aseguran que la idea le gustó y que se la planteó al ex gobernador, quien no respondió. Por las dudas, en el massismo subrayan que, a pesar de estar identificado con la provincia de Buenos Aires, Solá tiene los papeles en regla si decidiera postularse como candidato en la Capital Federal.



En línea con esta posibilidad, el diputado participó el viernes de un acto del PJ porteño en el Club Español. La consigna de la convocatoria era clara: "por la unidad del peronismo para la Ciudad". Los organizadores fueron el titular del partido en el distrito, Víctor Santa María, y el massista Alberto Fernández, quien llegó al lugar acompañado por Solá. Estuvieron también Héctor Daer, Rodolfo Daer, Daniel Filmus, Fernanda Gil Lozano, Eduardo Valdés, Ginés González García y Gabriel Fuks, además de rectores de universidades, científicos, representantes de la cultura, del deporte, y empresarios.



Si bien en el plano legislativo el massismo ha jugado durante todo el año como aliado estratégico del oficialismo, para la candidatura en la Ciudad el peronismo necesita y busca un perfil opositor claro. Solá se ubica naturalmente en esa línea, al igual que otro de los nombres que baraja Massa para las listas 2017: el economista Aldo Pignanelli.



Los únicos dos discursos, en boca de los organizadores, marcaron ese norte de oposición al PRO. Santa María habló de "un gobierno de los ricos para los ricos". Fernández fue todavía más enfático: "Estoy acá, como otros compañeros del Frente Renovador, para parar juntos la locura que estamos viviendo", señaló.



Según el ex jefe de Gabinete, "desde que llegó Macri, 650 argentinos por día entraron en crisis en su trabajo". Ambos abogaron por un peronismo porteño unido que enfrente al macrismo. Unos momentos antes, el mismo día, el propio Massa había pedido "replicar en la Ciudad lo que hicimos en la provincia", durante el brindis de fin de año en el local partidario del FR porteño.



El distrito elegirá a trece diputados nacionales el año que viene. El macrismo pone en juego cinco escaños propios, además de dos que corresponden la Coalición Cívica –uno de ellos, el de Elisa Carrió– y uno de la UCR. En conjunto, las ocho bancas son parte hoy del interbloque Cambiemos, que aspira a hacerse fuerte en su lugar de origen y acrecentar esa cosecha.



El peronismo en general cuenta con tres bancas. Dos son del PJ-Frente para la Victoria, con Juan Cabandié y Liliana Mazzure, y la restante es la del ex Proyecto Sur Julio Raffo, que tras dejar esa fuerza se unió al interbloque massista. Además, la Ciudad también renueva la banca del aliado kirchnerista Carlos Heller y la de Alcira Argumedo (Proyecto Sur).