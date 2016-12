El PRO ató la urbanización de villas a la concreción de operaciones inmobiliarias

El Gobierno porteño condicionó la urbanización de cuatro villas a la aprobación de varios paquetes de leyes que incluyen operaciones inmobiliarias con las que se pretende vender o ceder alrededor de 97 hectáreas, y con cuyas ventas prevé financiar parte de las obras destinadas a integrar los asentamientos al entramado urbano.

En la última sesión del parlamento local, algunos frentes opositores manifestaron su rechazo al vínculo con el que se presentaron la venta de tierras fiscales y la urbanización de la Villa 20, de Lugano; los barrios 31 y 31 bis, de Retiro; el asentamiento de la Costanera Sur conocido como Rodrigo Bueno, y la villa Fraga, sita en el playón del ferrocarril Urquiza, en Chacarita.



En el Gobierno porteño, sin embargo, explicaron que los proyectos de "integración urbana" de las villas de emergencia buscan la "sustentabilidad económica" y aseguran la disponibilidad de fondos sin subir impuestos y con el menor costo para las arcas públicas. La constante, explicaron en Parque Patricios, es terminar con los "vacíos urbanos y generar ciudad donde no la hay".



La ley 5704 estableció la enajenación de unas 20 hectáreas del Parque de la Ciudad y su cesión a la Corporación Buenos Aires Sur –una empresa estatal dedicada a la gestión de las tierras– para su salida a la venta. El 50% de los ingresos obtenidos se destinará a la villa 20, mientras que el restante irá para obras de mejora en la Comuna 8, que integran Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. La ley obtuvo 46 votos con el apoyo del PRO, la Coalición Cívica, el peronismo no K y ECO, la fuerza de Martín Lousteau, que se había abstenido en el primer tratamiento del texto.



A través de la ley 5558, la Legislatura porteña aprobó la creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, un organismo con facultad para administrar los bienes públicos que no están en la órbita de la Corporación Buenos Aires Sur ni de la Corporación Antiguo Puerto Madero. En esa ley se acordó la relocalización del Tiro Federal y la salida a subasta de un terreno de 1,55 hectárea para la construcción de emprendimientos inmobiliarios estimados en los u$s 500 millones. De la venta de esas tierras, un 20% se destinará a los proyectos de urbanización de las villas 31 y 31 bis. Por un artículo agregado por la oposición, los destinos de los fondos obtenidos por la Agencia de Bienes quedan sujetos a observación. Además, otras 4,2 hectáreas serán concedidas a privados para la concreción del llamado Parque de la Innovación. Para tal cometido, se juntaron 42 votos del PRO, ECO, el bloque de Graciela Ocaña y el peronismo no enrolado en el FPV.



En la última sesión legislativa, el pleno de la asamblea aprobó con 57 votos la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, donde viven cerca de 4500 personas. No así el proyecto asociado: el PRO debió resignarse a reservar en secretaría el texto que permitía a la Ciudad firmar un convenio para edificar un complejo inmobiliario en terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, de aproximadamente 70 hectáreas. El proyecto de Solares de Santa María SA, firma controlada por IRSA, esperaba construir ‘un nuevo Puerto Madero‘ y, a cambio, se comprometía a donar cerca de u$s 70 millones para la apertura de calles y otras tareas de edificación.



También en la última sesión legislativa se trató y aprobó con 46 votos la integración de la villa Fraga, también conocida como ‘el playón de Chacarita‘, donde viven unas mil familias. En la sesión hubo reparos sobre la ambigüedad con la que el texto se refiere a la Zona IV, un área cercana a la avenida Elcano donde se pretende edificar ‘viviendas de mercado‘ de densidad media y media alta, además de oficinas. Pese a las dudas, el FPV sí acompañó esta iniciativa.



La oposición porteña también apuntó a lo que llaman "la política privatizadora" del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un informe elaborado por asesores legislativos estima que en el último año se dispuso la privatización de más de 50 hectáreas de tierras públicas. Con distintas leyes se autorizó la concesión de la plaza Bernardo Houssay, frente al Hospital de Clínicas (2 hectáreas); la licencia de explotación del Centro de Exposiciones y Convenciones del Parque Thays (3 hectáreas), la venta del predio conocido como Catalinas Norte (9 hectáreas), con la que se pretende financiar la mitad de la obra del Paseo del Bajo, y la adjudicación de 41 hectáreas del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para la radicación de comercios destinados al mundo automotor.