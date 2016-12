Biblioteca empresaria

Práctico Simulador de Liquidación de Sueldos *Arizmendi, empresa especializada en servicios para el área de RRHH

Remuneraciones e indemnizaciones * José L. Sirena y Lorena F. De Luca - ERREPAR

Logística del Comercio Internacional * Roberto Destéfano - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Facturación & Registración * María Cristina Campastro - ERREPAR

PyME - Presente y Futuro * Jorge R.R. López y Feranando R. Lenardón - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Como complemento del Fichero de Orientación Legal Online, Arizmendi desarrolló el Simulador de Liquidación de Sueldos, un producto nuevo y único que facilita la gestión del liquidador de haberes para empresas de cualquier tamaño y actividad. La herramienta fue diseñada por su propio Depto. de Sistemas, con más de 65 años de experiencia en el mercado, siempre enfatizando en el manejo del personal. Sobre esta innovadora plataforma de liquidación se pueden realizar todas las simulaciones desde cualquier espacio de trabajo utilizando un navegador de internet, ya que el Simulador está alojado "en la nube". Permite la generación de liquidaciones Mensuales, Quincenales, Aguinaldo, Vacaciones, Licencias, Embargos, Despido, Renuncia, Horas adicionales. El usuario puede agregar fórmulas de cálculo propias de la empresa, o editar conceptos existentes, generar recibos de sueldos, resguardar e importar la información ingresada, exportar a Excel con los resultados, y la posibilidad de almacenar las remuneraciones históricas. De fácil manejo, es un aporte para estimar los costos y evaluar las diferentes hipótesis a determinar, antes de la toma de decisiones. Más información en comercial@arizmendi.com.En esta 12ª Edición de la Colección Práctica Laboral de Errepar, como en ediciones anteriores brinda las respuestas a las inquietudes prácticas que tenemos a diario, ya sea ene. tratamiento jurídico de los conceptos a liquidar, extinción de los contratos laborales, indemnizaciones, embargos, etc..Esta tradional obra se constituye en una herramienta de apoyo para la línea de recursos humanos y para todas aquellas personas vinculadas a liquidaciones de sueldos, ya que el mismo aporta una serie de soluciones prácticas, con sus fundamentos legales, que hacen a las diferentes circunstancias planteadas a diario en la relación de trabajo.La obra desarrolla en forma sintética una descripción de los conceptos jurídicos vinculados a las relaciones laborales, acompañados de los aspectos prácticos inherentes a los mismos.Todo ello se complementa con los antecedentes jurisprudenciales y comentarios de doctrina de todos los temas analizados en esta obra.Como es habitual, incluye un ejercicio matriz o integral sobre liquidación de haberes e indemnizaciones y se transcriben consultas habituales con sus respectivas respuestas.Cuando se menciona la frase "comercio exterior" se la asocia a la exportación e importación, "aquien vender, a quien comprar, donde y como hacerlo" seguido por lo del ingreso o egreso de divisas (gestión bancaria), es decri que aparece íntimamente vinculado a una cuestión comercial y económica . financiera, lo cual no de ja de ser verdad.El autor sostiene que existe otra verdad y que fue ignorada durante mucho tiempo y que hoy ha alcanzado niveles de importancia que pueden provocar la caída del negocio y hasta la pérdida de mercados. Sobre este punto, en la obra se hace referencia a todo lo que acontece después de concretada la venta, o compra y es la gestión para posicionar el bien transado en el lugar estipulado, en los tiempos pactados, a un costo competitivo y con su calidad intacta.Han cambiado las formas, los protagonistas, las acciones, los lugares y hasta los tiempos exigidos para cumplimentar la excelencia del movimiento de las cargas, lo cual el autor expone como debe realizarse, resaltando las acciones reales y concretas para adaptarse a esta etapa de transformaciones.El CAE, CAI, A con CBU, LPD, LVYLP, Comp M, A, B, C o E, Comprobantes X, Remitos R, CAEA, controlador fiscal, tique factura entre muchas otras, no son palabras clave de algún intrincado sistema de espionaje, sino que son palabras clave de un complejo sistema de normas referidas a facturación y registración con las cuales debemos familiarizarnos tanto los emisores de comprobantes como asesores. Se ha llegado a esto luego de recorrer un largo camino que tiene más de 40 años; y en resumen podemos se puede afirmar que el régimen de facturación y registración de comprobantes es en nuestro país, sumamente complejo.Y como es dinámico y está en constante evolución, a veces se modifica una norma sin tener en cuenta que incide en otra, y es cuando empiezan las dudas y controversias.Este libro en su 4ta. edición se sistematizan, de la manera más didáctica posible la normativa referida a emisión de comprobantes y resgistración de los mismos, tema que es sumamente complejo y merece por las consecuencias de su inobservancia, un anáisis más que especial.Este trabajo tuvo su origen en la investigación desarrollada por el Mag. Jorge López, para el Posgrado Internacional del Bicentenario, sobre Políticas Públicas en procura de soluciones para la crisis de nuestro tiempo, en cuyo contenido aporta una visión acerca de la realidad económica del país y de este sector tan especial e importante como es el mundo de las PYME.A partir del diagnóstico de la realidad en la que se desenvuelven y de los distintos factores que las afectan, se desarrolla un análisis de su estructura y características.Comienza con una descripción del escenario dentro del que actúan, recorriendo, para ello, aspectos temporales, especiales, tecnológicos y económicos, para continuar con una pretensión descriptiva de las PyMES en la Argentina, sus características, evolución, visión por sectores y empresas familiares.Finaliza con las conclusiones, las que ponen de manifiesto las profundas dificultades que un contexto inadecuado para el desarrollo interpone frente a la iniciativa del empresario PYME, y señala los cambios a lograr, como un aporte al desarrollo argentino.