Destacados

Ganancias

Exportaciones

Comisión Arbitral - Ingresos Brutos - Percepción

El Decreto 1246 modifica el reglamento de la ley de Ganancias, incorporando un nuevo artículo referido a "Pagos por cohecho a funcionarios públicos extranjeros", fijando que a los efectos del Art. 80 de la ley, no se considerarán gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas.El Decreto 1253 establece que para la segunda cuota del SAC 2016, se incrementará en $ 15.000 el importe de la deducción especial y tendrá efectos solo para los sujetos que obtengan rentas de los incisos a), b) y c) del Art. 79, cuando la mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengada entre julio y diciembre de 2016, no supere $ 55.000.El Decreto 1189 elimina el sistema de reembolsos adicionales para exportaciones realizadas desde puertos patagónicos. El mismo beneficiaba a las exportaciones con embarques en duchos puertos.La RG 24 de la CA realiza ajustes a los requisitos aplicables al sujeto pasible de percepción, modificando la RG. 4/2011. Sustituye el texto del punto 2, inciso b), artículo 1° de la RG 61/95, modificado por RG 3/10 y 4/11, estableciendo que podrán resultar sujetos pasibles de percepción aquellos contribuyentes que cumplan con alguna de las siguientes situaciones: a) contribuyentes del CM e incorporado a la jurisdicción respectiva; b) contribuyentes del CM, que sin estar inscripto en la jurisdicción respectiva, evidencien su calidad de tal por las DDJJ presentadas; c) demás contribuyentes no mencionados en los casos anteriores, excepto que se trate de contribuyente local inscripto exclusivamente en una jurisdicción distinta a la que pretende aplicar el régimen de percepción; y que el contribuyente de CM que no tenga incorporada la jurisdicción por la cual se pretende aplicar el régimen de percepción y contribuyente que distribuya la mayor parte de sus ingresos mediante el Régimen General, cuando el coeficiente del sujeto pasible de percepción atribuible a la jurisdicción, sea inferior a 0,0050 para lo cual el sujeto deberá exhibir copia de la última DDJJ exigible (Form. CM05).