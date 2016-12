El mundo de los negocios

Hito

Honda Motor Company anunció que llegó a las 100 millones de unidades de automóviles producidas en todo el mundo. "Gracias al apoyo de nuestros clientes en todo el mundo, Honda fue capaz de producir 100 millones de unidades. La pasión y deseo de nuestro fundador, Soichiro Honda, por ayudar a la gente en su vida cotidiana y llevar a cabo la alegría de conducir ha sido heredada por los empleados y utilizada como el punto de partida original para el desarrollo y la producción de nuestros productos", expresó Takahiro Hachigo, CEO mundial de Honda.Neumen ofrece a quienes se acerquen de jueves a domingo, a alguna de sus más de 30 sucursales en todo el país hasta el 31 de diciembre, cambiar los neumáticos de su auto además de adquirir repuestos, en 12 ó 18 cuotas sin interés. Además otorgará un descuento del 15% adicional exclusivamente en la compra de neumáticos nacionales Pirelli. Más información en www.autoneumen.comPlanexware presenta su plataforma Krikos360 (krikos360.com), un sitio que vincula compradores con vendedores, clientes con proveedores y todos sus procesos de negocio en una sola red global, intercambiando cualquier tipo de documento electrónico en cualquier formato de forma ágil y segura. Esta red ya cuenta con más de 5000 empresas y permite centralizar la comunicación con todos los partners de negocio y controlar la operación total.ConoSur Investments ingresa al mercado de capitales con el aval de la Comisión Nacional de Valores, el respaldo de Ramón Agote, ex presidente de Merrill Lynch en Argentina y un equipo de profesionales de amplia experiencia. Iniciará sus operaciones el mes próximo. Más en www.conosurinversiones.com.ar.La compañía Mirlans Hispanoamericana de Cosméticos S.A. anuncia en el país su alianza estratégica con International Trading Cosmetics, empresa de gestión internacional especializada en los rubros de cosmética, dermocosmética y capilares con una vasta experiencia en gestión financiera. A través de esta unión, los clientes de la cadena podrán contar con distintos instrumentos y operatorias que agilizan y optimizan los procesos comerciales de su red permitiendo previsión en los stocks, máxima rentabilidad y un plan de financiación que llega hasta los 12 meses con mínima tasa y a sola firma.McDonald’s incorporó un nuevo sándwich a su línea Signature, el Crispy Onion Barbacue del país. Esta nueva creación se destaca por una salsa sweet barbecue y cebolla crocante, acompañada por dos carnes, pan tipo brioche, queso cheddar blanco y bacon rústico.El Podio Heladería presenta sus nuevas propuestas para las fiestas de fin de año, Navidad y la temporada de verano: Pan Dulce Helado, Paletas hechas 100% a mano con helado artesanal y tres nuevos sabores basados en las mejores frutas de estación y dos clásicos italianos: Nocciola del Piamonte y Pistaccio Siciliano. Más información en www.facebook.com/ElPodioHeladeria.Desde el 3 de enero y hasta el 28 de febrero, Parque de la Costa abre de martes a domingos y feriados desde las 11. Para que todos puedan divertirse estas vacaciones, de martes a jueves ofrecerá precios rebajados. En tanto, Aquafan abrirá desde mañana, de martes a domingos y feriados desde las 11. Más en www.parquedelacosta.com.ar.DWS realiza el balance del año por culminar. El 2016 fue un punto de inflexión importante y muy positivo para DWS, logrando un crecimiento de dos dígitos en cada una de sus tres subsidiarias. Argentina creció de manera sustentable, no sólo en ingresos sino también en cantidad de clientes satisfechos y soluciones entregadas.Los Pinos Resort & Spa Termal diseñó una propuesta de 3 o 7 noches ingresando el 29 de diciembre. La estadía bajo el régimen All Inclusive incluye la Cena de Fin de Año ambientada en las piscinas al aire libre y con shows y diferentes entretenimientos incluido el espectáculo de fuegos artificiales.Una delegación de la Asociación Brasileña de la Industria de Trigo visitó nuestro la Argentina y fue recibida por autoridades de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales y la Federación Argentina de Acopiadores de Cereales. Dentro del lema "Reinsertando al trigo argentino en el mundo", autoridades de ambas instituciones acompañaron a los visitantes a una recorrida viendo lotes de trigo por el sudeste bonaerense, Hinterland de Puerto Quequén.Domaine Bousquet presenta una nueva etiqueta de Gaia, la línea de assemblages de la bodega. Se trata de Domaine Bousquet Gaia White Blend 2016, elaborado a base de uvas orgánicas 50% Chardonnay, 35% Pinot Gris, 15% Sauvignon Blanc provenientes de viñedos propios ubicados en Alto Gualtallary, Tupungato, a una altura de 1200 m.s.n.m., uno de los de mayor altura de Mendoza.La Ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad de dedicarle una jornada al bienestar y el descanso durante este verano. Hasta el 21 de marzo es posible disfrutar de un día de piscina con una de las mejores vistas al Obelisco desde la terraza del NH 9 de Julio. En el último piso del hotel ubicado en Cerrito 154, la propuesta se completa con el solarium, el gym y el sauna. Se incluye servicio de toallas, beneficio del 10% de descuento en bebidas y alimentos (almuerzo o bar) y 50% de descuento en estacionamiento. El espacio se puede disfrutar de lunes a domingo, entre las 10 y las 20. Reservas a mf.lavalle@nh-hotels.comEn el marco de su compromiso con la tercera edad, Banco Supervielle firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para otorgar créditos blandos y facilitar la adquisición de las tablets del programa "Más Simple", la plataforma diseñada especialmente para conectar a los adultos mayores con las herramientas digitales de la vida diaria. La entidad bancaria comenzará a comercializar las tablets a través de Espacio Cordial Servicios, subsidiaria de Grupo Supervielle.Aquarius lanza al mercado su versión Levemente Gasificada. La propuesta es cero calorías y se presenta en sabores Citrus, Limonada y Pera. Además, la marca amplía su portfolio con el lanzamiento de las variedades de Aquarius Delight, Pomelo y Manzana. "Hoy nuestro portfolio se agranda, en Argentina contamos con más de 70 productos de los cuales el 40% son opciones bajas y sin calorías", afirmó Constanza Flores, directora de Marketing de Coca-Cola para Argentina, Paraguay y Uruguay.Con motivos de las tradicionales fiestas de fin de año, Restaurant Cabaña Las Lilas diseñó la venta del cochinillo Piggyland, acompañado con papas a la provenzal, puré de manzanas y dos botellas de vino Saint Felicien Malbec -Edición Especial para Cabaña Las Lilas. Para disfrutar de esta experiencia gastronómica en Av. Alicia Moreau de Justo 516, los clientes deberán efectuar las reservas de los pedidos con 48 horas de anticipación al 4313-1336.