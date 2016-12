Antecedentes negativos y necesidad de un cambio

Este año hemos creado una nueva columna denominada "Situaciones curiosas de nuestros tributos", a cargo del Dr. Mario Rapisarda y cuyo principal objetivo es comentar aspectos particulares de las normas legales vigentes o que han sido sancionadas durante este año, para simplemente resaltar situaciones curiosas que se presentan dentro de nuestro sistema tributario, en un espacio destinado a la reflexión para los lectores del Suplemento (profesionales, funcionarios públicos, legisladores, representantes del poder judicial, etc.).

Estas líneas a modo de resumen de fin de año son simplemente para reflejar algunas circunstancias que permitan recordar algunos de los antecedentes en materia tributaria de nuestro país y que a través de los años han imposibilitado la construcción de bases sólidas para el desarrollo económico y social de Argentina.

Nuestra historia nos condena si no efectuamos un cambio

Características de nuestra sociedad en materia tributaria

Necesidad de una reforma tributaria que permita el crecimiento económico

Ejemplos de desaciertos en materia tributaria

Comentario Final

En nuestra historia hubo al menos 206 moratorias impositivas. Cada una de ellas fue"la última", la ultima oportunidad, el ultimo llamado, la ultima palabra. Ochenta y nueve de esas moratorias tuvieron alcance nacional, comprendidas por una ley complementaria, diecisiete decretos, cuarenta y cuatro resoluciones generales, seis circulares, diecisiete dictámenes, una instrucción y tres consultas. (1), a las que debemos agregarles las excepciones realizadas por la jurisprudencia administrativa, las presentaciones espontáneas, y en este último tiempo llego la moda de los Blanqueos.Esta tendencia contribuye a la perdida de credibilidad y sobre todo afecta directamente sobre aquellos contribuyentes cumplidores, que se ven defraudados por decisiones exclusivamente basadas en las necesidades de recaudación.Dos aspectos importantes para destacar son la falta de conciencia tributaria que existe en nuestra sociedad y un deterioro profundo de educación, siendo ambos los generadores de la alta evasión existente en la Argentina. Esto demuestra una falta de solidaridad y la ausencia de una cultura para cumplir con las leyes, existiendo un pensamiento generalizado de que siempre existirá alguna norma excepcional que permitirá solucionar todos los problemas que se presenten.Luego de transitar la profesión durante muchos años creo que lo señalado se encuentra profundamente inmerso en nuestra cultura (el ADN argentino), siendo todos responsables de que ello ocurra, demostrando la falta de compromiso para generar un mejor marco económico que beneficie a todos los habitantes de este país, sin interesar cual es el partido gobernante, el lugar geográfico del país en el cual vivimos y que necesita indefectiblemente un marco de honestidad y transparencia.Respecto de la ausencia de transparencia, el destino de los gastos públicos es uno de los mayores reclamos de la ciudadanía ya que sin duda afecta en forma directa el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de la sociedad. (relación ingresos tributarios y calidad de servicios recibidos por parte del Estado)En estos días fuimos testigos de debates sobre el Blanqueo y el Impuesto a las Ganancias (donde todos opinan, sin tener en cuenta algunos conocimientos básicos de finanzas públicas, las cuales estudian el proceso de Ingreso-Gasto del Estado. Los Ingresos están representados por los recursos públicos (especialmente los impuestos), estos son toda riqueza devengada a favor del Estado y acreditada como tal por su tesorería; y los gastos son las erogaciones con la finalidad última de garantizar el bienestar de la población.El maestro Dino Jarach (2) seña en su libro de "Finanzas Públicas - Esbozo de una teoría general (edición del año 1978) que el sistema tributario ha de lograr la suficiente recaudación que de él se espera como instrumento destinado a la cobertura de gastos presupuestarios, agregando que el mismo debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las cambiantes situaciones coyunturales.Como señalé al principio, de este comentario, la creación de la columna "Situaciones curiosas de nuestros tributos" ha tratado de destacar algunas normas que no cumplen con aspectos esenciales del funcionamiento de un sistema tributario a largo plazo, sino que además afectan la posibilidad de lograr las inversiones y consecuentemente el desarrollo económico tan deseado.Dos ejemplos que demuestran lo señalado:l Impuesto a las ganancias sobre dividendos y la falta de seguridad jurídica.(3)En Septiembre 2013 la Ley 26893 grava con el impuesto a las ganancias la distribución de dividendos o utilidades, en dinero o en especie -excepto en acciones o cuotas partes-, que distribuyan las sociedades de capital a las personas físicas o humanas, siendo aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Tres años después, la Ley 27260 incorporó modificaciones impositivas entre las cuales deja sin efecto el impuesto aplicable a este tipo de rentas. Esta ley también cursó favorablemente su trámite parlamentario y fue aprobada por ambas cámaras. En esa oportunidad, señalamos que sin ánimo de tomar posición por uno u otro criterio "resulta curioso" que en el parlamento donde se ejerce la democracia, todo el abanico de ideas políticas se encuentran representadas y pueden expresarse, y donde deberían existir equipos técnicos que dominen la materia tributaria con jerarquía y debatan previamente las implicancias de las leyes en las comisiones correspondientes logrando consensos, se hayan encontrado argumentos a favor en el 2013 para gravar los dividendos y tres años después ese mismo parlamento (con cambios parciales de sus integrantes) haya encontrado otros argumentos para dejar sin efecto ese mismo impuesto a los dividendos. ¿y la seguridad jurídica para la atracción de inversiones?l Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. "El final de un impuesto cuyo cuestionamiento llegó dos veces a la CSJN.(4)La columna expresaba que algunas veces se dictan leyes que son buenas solo en apariencia, en otras se pretende la aplicación retroactiva, y algunas veces los jueces cometen errores, agregando que no estamos exentos de sufrir alguno de los infortunios descriptos, pero cuando estas tres situaciones se dan en forma conjunta y sobre una misma ley nos encontramos frente a un panorama preocupante. La ley del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta transitó por estos tres caminos para finalmente quedar derogada (art. 76 de la ley 27260 de blanqueo y moratoria) para los ejercicios que se inician a partir del 1/1/19. ¿porqué desde el año 2019 y no ahora mismo, si está demostrado que atenta contra las inversiones y no existen fundamentos para su aplicación?El impuesto fue creado la ley 25063 del 30/12/98. Nueve años después la Corte debió expedirse sobre si el mismo era o no constitucional y en la causa Hermitage SA (15/6/10) selló el destino del impuesto al señalar que estábamos frente a una presunción creada por el legislador que no respeta el principio de razonabilidad de la ley. Ello por cuanto se presume, en base a la existencia de los activos de las empresas, la obtención de una renta sin tener en cuenta si la misma efectivamente había existido, criterio que luego fue ampliado por el mismo tribunal en la causa Diario Perfil (11/2/14).Por una situación coyuntural se puede plantear cambios en ganancias como ser el que afecta a los trabajadores y jubilados, pero no deja de ser un parche más a lo que hoy no me animo a denominar un sistema tributario.Hoy en el mundo se están produciendo transformaciones importantes, ha cambiado, la forma de realizar negocios, el empleo resulta fundamental en los países y afecta el sistema previsional, siendo este último el que deberán afrontar los países del mundo, ya que la tecnología ha permitido una mayor expectativa de vida y un desplazamiento de la mano de obra no calificada, lo que significará un problema de financiamiento futuro al cual nos tenemos que anticipar.Siempre es necesaria la voluntad y ejemplo del Estado que demuestre una convicción en la política de redistribución de los ingresos, con tratamiento igualitario, y una muy buena gestión de los recursos disponibles.Para finalizar, y fuera de este tema, creo que el caso del chico de 11 años Efraín Delgado que causo recientemente una revolución de las redes sociales, caminando todos los días 6 Km. para ir a clases, no faltando nunca y se recibió como abanderado: debería ser proyectada y comentada en todos los colegios al inicio del año lectivo 2017, para que todos (alumnos de todas las edades, profesores, padres) tomáramos conciencia de este ejemplo de superación, resaltando que sin Educación no hay futuro.(1) Jorge Lanata "Argentinos 500 años entre el cielo y el infierno"(2) Dino Jarach, - "Finanzas Públicas - Esbozo de una teoría general - Editorial Cangallo, Edición Mayo 1978, Parte V, 1 Caracteres del sistema impositivo.(3) Mario Rapisarda, Columna "Situaciones curiosas de nuestro sistema tributario", Suplemento Fiscal y Provisional del Diario El Cronista Comercial, edición del 24.10.16, página 8,(4) Mario Rapisarda, Columna "Situaciones curiosas de nuestro sistema tributario", Suplemento Fiscal y Provisional del Diario El Cronista Comercial, edición del 29.11.16, página 8.