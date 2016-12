Disney creará programas para Snapchat en busqueda del

La división de televisión de The Walt Disney Company anunció que creará programas para Snapchat de Snap Inc, en el más reciente acuerdo de la red social con una importante compañía del sector de Estados Unidos, aunque los términos financieros del acuerdo no fueron informados.



Snap Inc, tal el nombre con el que trabaja ahora el grupo que se está preparando para su oferta pública inicial del próximo año, ha firmado una serie de tratos de publicidad y contenidos este año con Viacom, NBCUniversal de Comcast y Turner Broadcasting System Inc de Time Warner Inc .



Las compañías de medios como Disney se asocian con Snapchat en un esfuerzo por alcanzar al público más joven al que apuntan las firmas de medios sociales, el que cada vez más se aleja de la televisión tradicional.

Ambas empresas habían trabajado juntas antes para un especial Live Stories, una característica de Snapchat que organiza fotografías y videos enviados por los usuarios relacionadas con eventos específicos, como la transmisión que ABC hizo de los Premios Oscar en febrero.



Por otra parte, a diferencia de otros negocios de Snapchat con compañías de medios, donde cualquier responsabilidad de venta de publicidad es compartida por ambas empresas, Disney controlará y venderá todos los anuncios de los programas que produzca para Snapchat.



"Antes este año, trabajamos de cerca con Snap en una muy exitosa Live Story del Oscar y esperamos avanzar en esa relación y brindar a los usuarios concentrados en móviles de Snapchat una experiencia única, envolvente en torno a nuestros programas y marcas", dijo el ejecutivo de Disney-ABC Television John Frelinghuysen en un comunicado.



La primera de estas historias recibe el título de "Watch Party: The Bachelor" y llegará el 3 de enero, acompañando el estreno de la nueva temporada del popular programa de citas románticas "The Bachelor". Cada episodio durará entre 3 y 5 minutos y estarán disponibles durante 24 horas. La serie aparecerá en la sección Snapchat Discover, y el final de la temporada, se producirá como una historia en directo.



Disney atraviesa probablemente uno de sus mejores años. Es que con el estreno de "Rogue One: A Star Wars Story", la compañía logró superar los u$s 7000 millones anuales en taquilla, estableciendo un nuevo récord mundial y convirtiéndose en el primer estudio en alcanzar esa marca en todo el mundo.