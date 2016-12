De simuladores de golf y esquí a sala de ensayo, los lujos de la torre más alta de Sudamérica

Desde salón de carpintería y sala de ensayo para músicos hasta simuladores de golf y esquí. La torre de viviendas más alta de Sudamérica no sólo tendrá una vista privilegiada al río y la ciudad, desde Puerto Madero. También contará con muchos servicios de lujo.



La Alvear Tower, que levanta el grupo Sutton –dueño de los hoteles Alvear Palace, Alvear Art, Plaza Hotel, parte del Llao Llao y próximamente del Alvear Icon, también en el barrio más joven de la ciudad–, contará con 180 unidades de viviendas, en un edificio de 69.000 m2, con 235 metros de altura y 54 pisos.



Con esa altura, será además el hito más alto del país, superando a la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, de 200 metros, o 228 metros si se incluyen las antenas. De las 180 unidades, de 90 m2 (2 ambientes) a 500 m2 (5 ambientes con dependencias), el 65% ya están vendidas y las que aún restan comercializar cuestan entre u$s 8000 y u$s 11.000 el m2, según el piso y la orientación, explicó Andrés Kalwill, director de Nuevos Proyectos del Grupo Alvear.



Con u$s 180 millones de inversión, se inaugurará por completo a mediados de 2018, aunque en el segundo semestre del año próximo se entregarán parte de las unidades con algunos de los servicios habilitados.

El valor, según Kalwill, tiene sus razones. No sólo cuenta con una vista privilegiada de la ciudad y el río, en el barrio porteño más caro. Sino también con terminaciones de calidad y llamativos servicios para quienes la habiten. "Con esta torre, apuntamos a la fantasía de la gente; lo que disfrutan cuando están de vacaciones y les gustaría tener en su casa. Es dar rienda suelta a la imaginación y llevarla a la vida cotidiana, sin que sea un delirio", comentó Kalwill. Y destacó algunos de ellos.



–Taller de hobbies: "Mucha gente sacrifica una cochera para hacer carpintería o algún hobby similar. Para ellos habrá un taller de hobbies, con mesa y herramientas de carpintería, soldadora, amoladora, etc." Sala de ensayo: "Muchos se mudan a una casa porque a los hijos les gusta tocar instrumentos, hacer música, y no pueden hacerlo en un edificio porque molestan a los vecinos. Habrá una sala de música para ensayar, preparada acústicamente".



–Spa de mascotas: "Los que tienen perros grandes no pueden bañarlos en la bañera; por eso, habrá un spa para mascotas, para su baño". Roof Club: "El edificio tiene una vista única; pero los departamentos comienzan en el 5º piso y muchos no tienen esa vista; por eso instalamos en el último piso un Roof Club, con un bar, biblioteca y TV" –Simulador de golf. Simulador de esquí. Sala de correspondencia, en la planta baja, con pequeños lockers para cada departamento, "para que no haya demoras ni pérdidas de cartas". Y tendrá un sector para atender a proveedores o a personas que vayan a entregar algo, para que no suban hasta el departamento".

–Microcine para películas o eventos deportivos.



–Pequeño Business Center, para usar en caso de que falle la PC o impresora propias.

–Pequeña Sala de reuniones en el Business Center.

–Cavas privadas, con un lugar de degustación, que se venden aparte, sólo a los interesados.

–Segmentación de espacios de juegos, según las edades, para chicos y adolescentes, además de una plaza con juegos.

–Salón de eventos para poco más de 100 personas.

–Departamentos de 1 ambiente, pequeños, para venderse como unidades complementarias para el personal de servicio.

–Piscinas al aire libre en el 3º piso, para adultos y chicos.

–Spa con piscina in/out.

–Cancha de tenis.

–Gimnasio.

–Conserjería.

Cuatro unidades cuentan, además, con piscinas propias y, por su altura, tendrá ascensores de alta velocidad y segmentados según los pisos.

"La mayoría de quienes ya compraron su vivienda vive en Puerto Madero y busca o cambiar a una gama superior o por planificación familiar, por tener más hijos. Pero también hay familias del sur de Gran Buenos Aires, que vivía en countries", comentó Kalwill.