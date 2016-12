Ventas navideñas: CAME y Fedecámaras, con números contradictorios

Las ventas navideñas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, cayeron 2,1% respecto a igual fecha del año anterior y el gasto promedio de compra se ubicó en $ 530, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En tanto, según Fedecámaras, las ventas navideñas crecieron un 5% en unidades respecto del año anterior y los argentinos ya gastaron $ 30.000 millones.

El informe de CAME precisó que de los doce principales rubros que componen la canasta navideña relevados, 8 finalizaron en baja y 4 en alza.

En esta línea, los únicos sectores que crecieron en ventas fueron: Juguetería, librerías y rodados con un aumento anual de 4,8% ; ‘Consolas, videojuegos, accesorios e informática’ (2%); ‘Bazares y regalos’ con un incremento de 0,5%, ‘Perfumerías’, con suba de 0,8%.

"A pesar de la caída, para muchos comercios el resultado fue mejor de lo esperado. Es que si bien se vendió menos que en la navidad 2015, se pudo ver un público más activo en consumo de lo que estuvo a lo largo del año, cuando la pérdida de poder adquisitivo afectó las posibilidades de gasto familiar", analizó la CAME.

Por su parte, para Fedecámaras, el movimiento comercial ha sido realmente importante, hubo actividad hasta la madrugada en shoppings y negocios de proximidad.

“Los comerciantes bajamos los precios y achicamos los márgenes de ganancias y así se vendieron más unidades, el total de lo facturado alcanzó los 30 mil millones de pesos”, explicó el presidente de la entidad, Rubén Manusovich.

Asimismo, CAME sostuvo que "la exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18, el Ahora 12 y los acuerdos CAME-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés, fueron todas medidas que ayudaron a reactivar la venta navideña", y "si bien no alcanzó para superar los guarismos del 2015, permitió darle liquidez y movimiento al comercio en la fecha más esperada del año".

La entidad puntualizó que el ticket promedio se ubicó en $530 esta navidad, un 23,2 superior al gasto de compra de 2015. "Con una inflación anual que promedió el 40-43 por ciento, queda en evidencia que la venta en esta oportunidad obligó a muchos comercios a bajar precios y ceder rentabilidad a cambio de obtener liquidez y captar demanda", señaló.