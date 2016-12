Economía 2017: de dólar y tasas a PBI y empleo, qué esperan los analistas

De cumplirse la media de las proyecciones de los analistas económicos, 2017 terminará con el dólar al borde de los $ 19, lo que implicaría que prácticamente acompañe a la inflación, que esos mismos expertos ven en torno al 21,5%. La tasa de referencia del Banco Central, que desde el mes que viene ya no es la Lebac, seguiría bajando, pero estaría en diciembre aún por arriba del 20%. De cumplirse esos pronósticos, el déficit fiscal sería muy parecido al de este año, pero la economía recuperaría todo lo perdido en 2016 y tal vez un poco más y bajaría levemente el desempleo, aunque la balanza comercial sería deficitaria.

Esas líneas resumen de modo muy general los resultados más importantes de la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) de este año que termina, en la que 19 de los principales bancos, consultoras, universidades y centros de análisis (*) volcaron sus proyecciones sobre 12 variables clave de la economía real y las finanzas.

Dólar

Por el promedio de las proyecciones, los analistas prevén que el dólar termine 2017 en $ 18,99 (la mediana, que es la línea que divide el total de respuestas en dos partes iguales, es de $ 18,9). Si bien hay cierta disparidad, la brecha tampoco es tan grande: el valor mínimo esperado para la divisa dentro de 12 meses es de $ 17,53 y el máximo, de $ 21.

Con respecto a esta última semana del año, el promedio esperado para el cierre de 2016 es de $ 16,21, casi idéntico a la mediana ($16,2). Hay que señalar que la encuesta cerró antes del raid bajista de la divisa norteamericana en el mercado cambiario porteño que llevó a que el minorista perforara el viernes cómodamente la línea psicológica de los $ 16 en la city.

Inflación

Las expectativas en cuanto a los precios minoristas aún se mantienen por encima de las metas del Banco Central, que pretende que el IPC 2017 avance entre el 12% y el 17% en todo el año.

El promedio de las respuestas de la EMEC de diciembre pronostica para todo el año que viene una inflación del 21,56%, con una mediana del 21%. El valor es mucho más bajo que en la encuesta previa, pero sobre todo por el menor impacto de datos muy alejados de la media.

De cumplirse estas proyecciones, el dólar y los precios irían casi a la par a lo largo de los próximos doce meses, con una muy ligera apreciación del tipo de cambio real.

Este mes de diciembre, en tanto, creen que cerrará con un aumento del 1,76% (la mediana es de 1,6% y hay una fuerte dispersión, con pronósticos que oscilan entre el 1,3% y el 2,5%), para que el año acumule un incremento de alrededor del 40%, tanto en lo que respecta a la variación interanual de diciembre como a la inflación promedio.

Tasa de referencia

La del próximo martes 27 es la última licitación de Letras en la que el Banco Central utilizará a las Lebac como tasa de referencia. Las últimas dos semanas, la entidad que comanda Federico Sturzenegger dejó la tasa nominal anual de las Letras a 35 días congelada en el 24,75%, tras cuatro recortes seguidos de medio punto porcentual cada uno. De cumplirse las proyecciones que hicieron hasta la semana pasada los analistas, este martes habría un recorte de 25 puntos básicos, (ya que el promedio de la EMEC dio 24,38% y la mediana, 24,5%).

En cuanto a la tasa de de pases a siete días que en enero empezará a funcionar como tasa de referencia, los expertos vaticinan que cerrará el primer mes del año en el 24,2% (promedio, con una mediana de 24%), lo que implica entre medio y tres cuartos de puntos porcentuales menos que la tasa actual.

Para fin de 2017, la ven en el 20,29% (promedio, mediana de 19,5%), lo que implicaría, de cumplirse otros pronósticos, que seguiría teniendo un rendimiento positivo en términos reales.

Plazos fijos

Los economistas que respondieron la encuesta ven muy estable la amplitud de la brecha entre la tasa de referencia del BCRA (hoy las Lebac, mañana los pases a 7 días) y las tasas que los bancos pagan a los ahorristas.

Para fin de este mes, pronostican que el promedio de los plazos fijos a 30 días pagará un 18,59% anual (promedio, mediana de 18,4%), que caería a 15,64% (promedio, mediana de 16,25%) para fines de 2017.

Badlar

El mismo derrotero que para los plazos fijos y la tasa de referencia le auguran a la Badlar, la tasa que se paga por los depósitos privados de más de un millón de pesos: este año cerraría en el 21,09% (promedio, mediana de 20,38%) y en 2017, a 17,4% (promedio, mediana de 18,4%).

Reservas

En cuanto a los activos del Banco Central, hay proyecciones con una llamativa dispersión incluso para este año. El promedio de la EMEC pronostica que las reservas de la entidad cerrarán el 30 de diciembre en u$s 36.893,3 millones (mediana: u$s 37.000 millones), pero hay quien augura u$s 31.500 millones y quien u$s 41.300 millones.

Y para fin de 2017, la brecha en los pronósticos crece: el número mínimo es de u$s 27.000 millones, y el máximo, de u$s 46.000 millones, con un promedio de u$s 39.263,8 millones y una mediana de u$s 40.500 millones.

Balanza Exterior

De cumplirse las proyecciones de la EMEC, este año cerrará con un superávit comercial de entre u$s 500 y u$s 1250 millones, a pesar de un último trimestre deficitario en el comercio exterior, pero 2017 terminará con déficit comercial. De los 14 analistas que respondieron sobre estos puntos, sólo uno prevé superávit para el año que viene y otro, una balanza completamente equilibrada.

Exportaciones: los analistas proyectan para el actual trimestre que las ventas al exterior representarán u$s 12.529 millones (promedio, mediana de u$s 12.367 millones), lo que implicaría cerrar el año con un total de u$s 56.905 millones (promedio, mediana de u$s 55.995). Y para 2017 proyectan un crecimiento importante para alcanzar un total de u$s 60.101 millones (promedio, mediana de u$s 58.770 millones).

Importaciones: la proyección de la EMEC para este trimestre es que las compras al exterior sumen u$s 14.060 millones (promedio, mediana de u$s 13.768 millones), para totalizar u$s 55.652 millones en todo el año (promedio, mediana de u$s 55.368 millones). La expectativa unánime es que las importaciones crezcan por encima de las exportaciones para llegar a u$s 61.881 millones en todo 2017 (promedio, mediana de u$s 61.177 millones).

Recaudación

La proyección de la recaudación tributaria es uno de los puntos en los que hay menor dispersión y, además, menor variación a lo largo de los meses: para todo este año, la última proyección es que la AFIP recaude $ 2,01 billones (promedio, mediana de $ 1,93 billón).

Déficit fiscal

En cuanto al resultado fiscal primario, hay unanimidad en cuanto al pronóstico de números rojos en las cuentas públicas tanto este año como el que viene. De cumplirse las proyecciones, 2016 cerrará con un déficit primario del 5,09% (promedio, mediana de 4,9%) y 2017, con un muy parecido -4,93% (promedio, mediana de 4,6%).

Actividad

Es casi unánime la idea de que el año que viene la economía crecerá tanto como para recuperar todo lo que se cayó este año y un poquito más.

En promedio, los analistas esperan que este último trimestre del año muestre una caída de la actividad del 1,85%, para que todo 2016 termine con una contracción del 2,21%. Pero para el año que viene vaticinan un crecimiento del 2,31% (mediana, promedio del 3%).

Sin embargo, la contracción económica esperada para este año es más fuerte que en las 6 encuestas anteriores. Y la recuperación esperada, la más floja de la serie.

Desempleo

El último punto sobre el que respondieron los participantes de la EMEC fue sobre el desempleo. Creen que en el último trimestre de este año el mismo estará en el 8,61% (promedio, mediana de 8,5%), y que para el mismo período del año que viene habrá caído apenas al 8,44% (promedio, mediana de 7,9%.

