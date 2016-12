Facundo Moyano: “Yo no me hubiera sacado una foto con Macri como la CGT”

El diputado del Frente Renovador y dirigente sindical Facundo Moyano cuestionó hoy la foto que se tomaron las autoridades de la CGT con el presidente Mauricio Macri y consideró que el Gobierno “ha empeorado todos los problemas que venían desde antes”.

“Yo no me hubiera sacado una foto con Macri como la CGT”, afirmó el secretario general del sindicato de trabajadores del peaje (SUTPA), criticó el rol de la central gremial durante el primer año de Gobierno de Macri y contó que no fue a las últimas reuniones porque “estaba enojado” con sus pares.

En declaraciones a Radio 10, Moyano consideró que “la CGT no supo negociar de la mejor manera y resignó muchas cosas” y sostuvo que “debería haber tenido un discurso m s fuerte‘ porque ‘la función de la central obrera es reclamar”.

Al ser consultado sobre qué calificación le pondría a la gestión de Macri, el diputado nacional del massismo le asignó “un 4‘ porque ‘ha empeorado todos los problemas que venían desde antes” y agregó: “A la CGT le pongo un 6, tengo que ser un poco correcto”.

Respecto de la discusión por la reforma del Impuesto a las Ganancias, Moyano consideró que el proyecto “no es bueno, pero es consensuado”, aunque relativizó que su aprobación se haya tratado de un éxito de la Casa Rosada al acordar con la CGT y gobernadores.

“No se si es un triunfo del Gobierno discutir un tema que no querían discutir como Ganancias. El proyecto inicial del Gobierno se quedaba muy corto”, afirmó el diputado.