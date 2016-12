Por un repunte en las exportaciones, en noviembre hubo superávit comercial

Tras un alza del 20,5% en las exportaciones y una caída de 0,4% en las compras al exterior, la balanza comercial de noviembre registró un superávit de u$s 100 millones, cifra alentadora si se la compara con el déficit de u$s 736 millones generado durante el mismo mes del año pasado. Las ventas al exterior treparon a los u$s 4822 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 4721 millones.



El incremento de las ventas es el valor porcentual más alto en lo que va del año. De u$s 4002 millones exportados en 2015, el mes pasado las exportaciones alcanzaron los u$s 4822 millones. La suba se debió fundamentalmente al crecimiento de las cantidades (+18,6%), ya que los precios treparon apenas 1,5%, precisó el Indec.



En cuanto a los rubros exportados, el que más creció fue Productos Primarios, con un alza del 44,3%. Le siguió Combustibles y Energía (+40,4%); Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con 21,4% de suba; y Manufacturas de Origen Industrial (MOI), cuyas ventas al exterior se incrementaron 7,7%. En este caso, los precios bajaron 5,5%, por lo que el alza se debe exclusivamente a mayores volúmenes exportados.



Los productos más vendidos en noviembre en términos interanuales fueron harina y pellets de la extracción del aceite de soja; maíz en grano; biodiésel y sus mezclas; aceites crudos de petróleo; trigo y morcajo. Los que, por el contrario, registraron las mayores caídas fueron porotos de soja excluidos los de siembra; vehículos para el transporte de hasta seis personas; el resto de los vehículos para el transporte de personas; malta y ciertos medicamentos específicos. La menor demanda de Brasil influyó en gran parte de los sectores.



Por el lado de las importaciones, cayeron u$s 17 millones el mes pasado en términos interanuales. De u$s 4738 millones registrados en noviembre del 2015, el mes pasado alcanzaron los u$s 4721 millones. La caída de 0,4% se debió a una merma en los precios de 3,9% y una suba en las cantidades de 3,7%. El aumento en los volúmenes ingresados se produjo en todos los rubros, excepto los bienes intermedios (-2,6%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (-13,1%). El de vehículos de pasajeros creció 85,4% interanual, en tanto que los bienes de consumo subieron 12,5% y los bienes de capital, 10,8%. Combustibles y lubricantes también creció, 7,4%. También en este caso influyó Brasil.



Según analizó la consultora Abeceb.com, "el resultado exportador de noviembre debe ser matizado teniendo en cuenta el muy bajo nivel de las exportaciones de noviembre y diciembre de 2015". En este sentido –agrega el informe–, la comparación puede resultar engañosa debido a que las ventas al exterior se resintieron enormemente a fin del año pasado frente a las expectativas de cambio de Gobierno y la tan anunciada devaluación del peso. Las exportaciones de esos meses del año pasado alcanzaron los niveles mensuales más bajos desde 2006, agrega el documento.



Aún así, la consultora reconoció que el incremento de 20% superó todas las expectativas, ya que mejoró considerablemente la tendencia de meses anteriores. "Comparando con el año 2014, para eliminar el efecto ‘cambio de gobierno‘, el mes de noviembre fue claramente el mejor del año, confirmando algunas señales positivas que se avizoraban en meses anteriores", consignó la firma de Dante Sica.