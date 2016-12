Prorrogan sesiones extraordinarias del Congreso por una cuestión administrativa

A través del 1282/2016 publicado ayer en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 2 de enero próximo por una cuestión meramente administrativa que podía afectar a las comisiones de la Cámara de Diputados.

Luego de convocarlas para tratar el tema Ganancias (ver aparte), la explicación que brindaron tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para esta prórroga se debió a que el reglamento de la Cámara baja establece que las comisiones pueden emitir dictámenes sobre proyectos hasta diez días antes de que finalice el período de sesiones. Como la convocatoria original era hasta el 30 de diciembre y la Comisión de Presupuesto y Hacienda firmó el dictamen para el proyecto sobre el Impuesto a las Ganancias el 21, no se cumplía con el período necesario.

Si bien la semana que viene se reunirán los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados para conformar el Observatorio Malvinas (Ver página 11), el resto de la actividad parlamentaria no se retomará hasta el año próximo. Y más allá de la novela por Ganancias, el Ejecutivo había previsto el tratamiento de otros proyectos en las extraordinarias, que al final quedaron en el tintero. Entre ellos, la ansiada Reforma Electoral, que fue frenada en el Senado por el PJ; la reforma del Mercado de Capitales; una nueva ley de ART; y el nuevo régimen de feriados, que el Gobierno anticipó que eliminaría los llamados "puente".

Y no sólo eso. En el llamado oficial también figuraban para su tratamiento el proyecto de extinción de dominio y repatriación de bienes, la modificación del Código Penal para la portación y tenencia de armas, un acuerdo para designación de funcionarios, y otros más.