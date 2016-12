Sturzenegger dio por cumplido el objetivo de bajar la inflación en 2016

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dio por cumplido el objetivo de reducir la inflación en el segundo semestre.

Y destacó que la autoridad monetaria irá por más en el 2017 con la expectativa de que el costo de vida se ubique entre el 12% y el 17% como está previsto.

Sturzenegger sostuvo también que los bancos deben ir reduciendo la tasa de interés y los costos operativos e hizo notar que "las entidades financieras argentinas cobran servicios tres veces más caros que las de Chile y Colombia".

En un encuentro con periodistas para despedir el año, el titular hizo un repaso de las medidas adoptadas este año, que van desde la eliminación del cepo y los límites máximos y mínimos de las tasas activas y pasivas hasta la adopción de la tasa como instrumento central de la política monetaria, la liberación de las operaciones de importación de bienes y servicios efectuados con anterioridad y la cancelación de la totalidad de los pases pasivos con bancos internacionales, por mencionar sólo algunas.

Sturzenegger no evitó, incluso, responder una consulta sobre las declaraciones del ex ministro Domingo Cavallo, quien recientemente pidió un monumento para sí mismo. Sugirió que Cavallo tuvo sus contradicciones mientras fue ministro, al recordar que en 1996 propuso salir de la convertibilidad pero finalmente no lo llevó a cabo.

"La experiencia de los años 90 nos enseñó que el tipo de cambio fijo no es el camino y por eso el Banco Central mantendrá su política de un tipo de cambio flotante", dijo, y ratificó que su objetivo central será continuar "bajando la inflación porque es la única forma en que un país alcance el crecimiento".

Al despedirse, bromeó: "Nos vemos en el 2017 abajo del 17%".