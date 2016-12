El presidente brasileño Michel Temer anunció el jueves nuevas medidas para frenar el deterioro de las perspectivas de crecimiento y descartó renunciar, pese a su impopularidad y a los escándalos que cercan a su gobierno.

"¿Si voy a renunciar? Confieso que no he pensado en eso", dijo durante el brindis de fin de año con periodistas.

Aunque los datos no lo acompañan se mostró optimista y dijo que "Ya estamos dentro de una ruta firme de recuperación".