El PBI aumentó 3,5% en el tercer trimestre

El PBI de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 3,5% en el tercer trimestre, informó el Departamento de Comercio.

Los analistas no eran tan optimistas y preveían un crecimiento del 3,3%, no obstante, aseguran que este ritmo de crecimiento es difícil de mantener para el último trimestre, para el que pronostican alrededor de un 2,2%.

La economía comenzó el año con un crecimiento débil, de apenas el 0,8% entre enero y marzo, que se ha ido acelerando paulatinamente.

El gasto del consumidor, en tanto, subió modestamente en diciembre debido a que los ingresos de los hogares no se elevaron por primera vez en nueve meses, lo que sugiere que la mayor economía del mundo se frenará en el cuarto trimestre.