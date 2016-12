Convenio petrolero: prueba piloto para no pagar días de huelga

Después de meses de negociación, empresas, gremios y el Gobierno avanzaron en un principio de acuerdo sobre un nuevo régimen laboral para la producción de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén. La pauta fue mejorar la productividad, en aras de la cual los trabajadores resignarían el cobro de días de huelga y deberían garantizar una guardia mínima en caso de conflicto. De formalizarse, este borrador fijará las bases de una prueba piloto por dos años y sólo para las compañías que producen en la provincia no convencionales. De hecho, implicará que una misma empresa pueda tener personal contratado bajo dos regímenes. El compromiso también incluiría garantizar la actividad de los equipos en caso de ausentismo de algunos de sus miembros y el fin de las denominadas "horas taxi". Aunque no se definieron aún otros puntos más sensibles como la magnitud de las cuadrillas, o el cambio en el régimen de descanso en el campo, que implicaría pasar de 2 por 1 a 1 por uno, entre otros puntos. Estas diferencias, sin embargo, no serían óbice para cerrar un acuerdo integral en los próximos días.

Desde que el valor del petróleo en el mercado internacional se desplomó, las petroleras locales embistieron con fuerza contra rasgos del convenio colectivo del sector que plasma una serie de ventajas conseguidas por los gremios en la negociaciones de los años previos. A decir de las empresas, y según avala el Gobierno, el tesoro de Vaca Muerta está condenado a quedarse bajo tierra si no se podan esas prerrogativas para abaratar el costo laboral.