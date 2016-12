La balanza comercial volvió a ser superavitaria en noviembre

La balanza de comercio exterior argentina fue superavitaria en 100 millones de dólares, gracias a un fuerte crecimiento interanual de las exportaciones y una ligera contracción de las importaciones. El mismo mes del año pasado había cerrado con un déficit de u$s 736 millones.

Así, según el informe de Intercambio Comercial del INDEC, noviembre fue el octavo mes superavitario en lo que va del año (los tres con déficit fueron enero, marzo y octubre).

En el acumulado de once meses, la balanza comercial registra un superávit de u$s 2048 millones (contra un déficit de u$s 1878 millones en el mismo lapso del año pasado y de u$s 2969 para todo 2015). La mejora interanual en los resultados obedece básicamente a la caída de las importaciones (del 7,5%), ya que las exportaciones están casi empatadas con las del mismo período del año pasado (-0,4%).

En noviembre, las ventas al exterior aportaron u$s 4088 millones, un 20,5% más que en el mismo mes del 2015, y las importaciones llegaron a u$s 4721, con una caída interanual del 0,4%.

En cuanto a las exportaciones, la suba se dio por una suba del 1,5% en los precios y un incremento del 18,6% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las exportaciones de noviembre aumentaron 14,6% respecto del mes anterior.

El mes pasado se registraron mayores ventas externas en todos los rubros: las exportaciones de Productos primarios aumentaron 44,3%; Combustibles y energía, 40,4%; Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 21,4%; y Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 7,7%.

El cuanto a las importaciones, hubo un descenso del 3,9% de los precios compensado en parte por un aumento del 3,7% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las importaciones de noviembre de 2016 cayeron 4,0% respecto de octubre del mismo año.

Clasificadas por usos económicos, se observaron menores importaciones, básicamente de Combustibles y lubricantes (-16,3%), Bienes intermedios (-11,9%), y Piezas y accesorios para bienes de capital (-6,9%), en tanto que aumentaron las de Vehículos automotores de pasajeros (84,5%), Bienes de consumo (10,2%), y Bienes de capital (2,9%).