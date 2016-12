Blanqueo: sólo hay cuatro fondos aprobados y se complica el 'parking'

Los fondos comunes de inversión cerrados apuntaban a convertirse en "la estrella" del sinceramiento fiscal, pero cuando quedan menos de diez días de plazo para suscribir al blanqueo, demoras e incertidumbre hacen que muchos inversores los tengan como una opción, pero para después de febrero.

En estos últimos días la CNV aprobó la creación de dos nuevos fondos cerrados para cuotapartistas provenientes del blanqueo: uno que invertirá en agro y otro en la estructura de gas. Sin embargo, todavía quedan en línea otros 36 instrumentos que aguardan el visto bueno oficial.

Según informaron fuentes cercanas al regulador, en los próximos seis días hábiles podrían ser aceptados otros fondos, aunque no se puede estimar cuántos.

Gainvest Gas Natural 3.0 Infraestructura busca captar u$s 70 millones, para la inversión en la ampliación de la red de gas natural. Osvaldo del Campo, CEO de Galileo -el grupo que lanzó el fondo-, adelantó que la fecha de suscripción será en las primeras semanas de 2017. "Hay mucho interés de los inversores, estamos ante un fondo de un atractivo interesante", afirmó.

Por otra parte, el Grupo FIRST, liderado por Miguel Arrigoni, creó el Fondo FIRST Renta Agro FCI, que otorga asistencia financiera a empresas agropecuarias valoraciones de deuda fiduciarias (VDF), obligaciones negociables (ON), cheques y pagarés, todos con oferta pública.

Buscará captar u$s 60 millones y adelanta una rentabilidad en dólares del 6%.

Arrigoni explicó que la suscripción para los inversores comenzará en febrero. "Queremos esperar que pase la locura por llegar al 31 de diciembre y explicar de la forma más clara y transparente posible a los inversores cómo funciona este producto. Creemos que la gente va a escuchar mejor después de las corridas de estos últimos días", dijo.

Estos dos nuevos fondos se suman a los que ya había aprobado la CNV el mes pasado: el inmobiliario de Allaria CasaArg y el de energía de SBS con Pampa Energía. Mientras que el primero cerró su suscripción esta semana, el de SBS todavía evalúa el momento adecuado para salir al mercado.

Mientras tanto, los blanqueadores que deseen apostar a un fondo cerrado para evitar pagar la penalidad del 10% antes de fin de año o del 15% antes del 11 de marzo, pueden suscribir a un fondo de parking.

Sin embargo, en la recta final, los contadores encontraron algunas dificultades técnicas para aquellos que al sincerarse opten por estos fondos.

Por ejemplo, al cargar el aplicativo de la declaración jurada y elegir suscribir a estos fondos de parqueo, se demoraba el ok final de la AFIP. "Tuvimos muchos casos de estos, pero me comuniqué personalmente con la Dirección de Servicio al Contribuyente, donde con una buena predisposición dijeron que envíe los casos puntuales para evaluar uno por uno", explicó Guillermo Pérez, CEO de Grupo GNP. Ayer se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la AFIP que brinda un poco de tranquilidad a los blanqueadores y sus contadoras que creían que sus solicitudes de adhesión al sinceramiento fiscal no llegarían a procesarse antes de la fecha límte.

El organismo aclaró: "con relación al pago del impuesto especial desde el exterior, que la aplicación de la alícuota del 10% (...) corresponderá siempre que el trámite de transferencia bancaria internacional ante la entidad financiera del país de origen de los fondos se inicie antes del 31 de diciembre de 2016, inclusive".

Si bien el interés de los inversores por estos instrumentos que invierten en la economía real no cedió del todo, lo cierto es que el movimiento hacia ellos se verá recién en el primer trimestre del año que viene.

En medio del vértigo de los últimos días, muchos asesores financieros están recomendando a los blanqueadores optar por la suscripción de los bonos Global 17 y Bonar 17, como una alternativa para ganar tiempo, evitar el pago de la penalidad del 10%