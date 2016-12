Odebrecht admitió que pagó u$s 35 millones en coimas en la Argentina

La empresa brasileña de construcción Odebrecht pagó y generó sobornos por más de u$s 35 millones en la Argentina entre 2007 y 2014, según un documento de una corte de Estados Unidos revelado ayer.

La información se dio a conocer como parte de un acuerdo judicial, por el que las firmas Odebrecht y Braskem, ambas implicadas en el célebre caso del Petrolao en Petrobras Brasil, se declararon en Nueva York culpables de violar normas contra sobornos fuera del país, como resultado de la investigación brasileña del caso conocido como Lava Jato.

“Entre 2007 y 2014, Odebrecht hizo e impulsó más de u$s 35 millones en pagos de sobornos a intermediarios, con el conocimiento de que esos pagos se harían, en parte, a funcionarios del gobierno en Argentina”, señala el documento reproducido por Reuters. Según el informe,

Odebrecht hizo los pagos en asociaciones para al menos tres proyectos de infraestructura, lo que le reportó a la empresa beneficios cercanos a los u$s 278 millones.

Como ejemplo se cita un pago de alrededor de u$s 2,9 millones que la firma realizó entre 2011 y 2014 a un intermediario para que destine el soborno a funcionarios argentinos. La Justicia de Argentina investiga a Odebrecht, una compañía especializada en proyectos de ingeniería, construcción, industria e infraestructura por sobornos a nivel local, en una posible réplica de las maniobras que realizó en Brasil.

En esta investigación, concretamente, la Justicia nacional apunta a Julio de Vido, ministro de Planificación, hombre clave de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigado además por múltiples acusaciones, de las cuales en varias está procesado. Como diputado, no obstante, De Vido tiene fueros y no puede ser detenido.