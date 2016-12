El Senado aprobó el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias

La Cámara de Senadores aprobó esta tarde el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias con los cambios introducidos producto del acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos, los gobernadores y los legisladores.

El proyecto obtuvo 56 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones y fue girado a la Cámara de Diputados donde esta misma tarde consiguió despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda para ser debatido mañana en el recinto.

Senadores kirchneristas y algunos peronistas disidentes optaron por abstenerse de votar el proyecto de impuesto a las ganancias impulsado por el oficialismo.

Además de los legisladores de Cambiemos, votaron a favor de del proyecto parte del bloque del PJ-FPV y senadores de otras expresiones minoritarias, en tanto que en contra se manifestaron los senadores Ruperto Godoy y Daniel Persico, ambos del PJ-FPV.

Sin embargo, las abstenciones fueron de los senadores Liliana Fellner, Marcelo Fuentes, María Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Hilda Aguirre, Ana Almirón, María Ester Labado, María Sacnun, María Pilatti de Vergara y Nancy González, del PJ-fpv, y los peronistas Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso, de Compromiso Federal.

El Senado comenzó pasadas las 12.35 la sesión extraordinaria presidida por la titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti.

El senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV) destacó hoy, al comienzo del debate en el Cámara alta del proyecto que introduce cambios al Impuesto a las Ganancias, que son "producto de un consenso importante que se logró a posteriori de la media sanción" de otra iniciativa en Diputados.

El senador, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, indicó en el recinto que el texto aprobado en Diputados suscitaba "objeciones" en muchos de sus pares y, además, "21 provincias pidieron que no se tratara" porque perjudicaba sus ingresos coparticipados.

Abal Medina apuntó que el texto acordado con los gobernadores y la CGT es consecuencia de "un consenso que obviamente requiere a cada parte ceder algo", y criticó al Gobierno por "desde el principio no haberlo consensuado con los trabajadores".

Precisó sobre el impuesto que "hoy pagan 2,2 millones de trabajadores y jubilados y el año que viene serían 2,7 millones de argentinos los que pagarían este gravamen" si no es modificado, y aseguró que tras los cambios que se busca aprobar pasarán a tributar "1,4 millones" de personas.

El senador Julio Cobos (UCR-Cambiemos), quien por el oficialismo compartió el tiempo correspondiente al miembro informante del proyecto, agradeció a Abal Medina y a la oposición el acuerdo alcanzado porque se estaba "‘en un conflicto que iba a generar un costo fiscal muy grande".

Por su parte, el senador nacional Ruperto Godoy (FPV-PJ-San Juan) anticipó su voto en contra y aseguró que, si bien ese sector apuesta a la “gobernabilidad” del país, dijo no sentirse representado por el acuerdo de la CGT y el gobierno nacional.

“Apostamos a la gobernabilidad pero no a esta gobernabilidad. Estamos sentados acá a partir de un acuerdo con la CGT y los gobernadores pero no me siento representado por eso”, aseguró Godoy, quien sostuvo que se debería “haber respetado la media sanción de Diputados, era eso lo que debíamos votar hoy”.