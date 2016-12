La deuda externa llegó a u$s 188.778 millones

La deuda externa subió a

u$s 188.778 millones en el tercer trimestre, un 1,1% más que entre abril y mayo, cuando estaba en u$s 186.651 millones, informó ayer el Indec. El organismo publicó los datos de la Balanza de Pagos y Estadísticas de la Deuda Externa que informa un crecimiento de u$s 13.504 millones respecto de septiembre del 2016, y de u$s 2126 millones, comparado con junio último.

El Indec aclaró que en este trimestre "se han incorporado los flujos de intereses devengados sobre la deuda que no había ingresado en los canjes de 2005 y 2010, y no habían sido incorporados desde el primer trimestre de 2005 hasta el primer trimestre de 2016".

El organismo explicó que "la estimación del stock de deuda externa a junio y setiembre de 2016 es provisoria, calculada sobre la base de los saldos de deuda involucrados en los acuerdos ‘Pari Passu‘ y ‘Me Too‘ en proceso de registro de las bajas". Explicó que a septiembre pasado se encontraban "en proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente u$s 1974 millones de capital y u$s 2721 millones de mora de intereses y compensatorios".

En el comunicado, señaló también que los acuerdos con los acreedores externos "están pendientes del proceso administrativo de cancelación y no han sido reflejados como cancelados". El 65,2% de la deuda corresponde al Sector público no financiero y BCRA; 33% al sector privado no financiero y el 1,8% restante al financiero.