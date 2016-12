En 2017 habrá un IPC a nivel nacional que servirá de referencia para títulos públicos

Al director del Indec, Jorge Todesca, se lo ve tranquilo, confiado sobre el primer año de trabajo a cargo del instituto de estadísticas. "En 2017 vamos a tener un IPC de alcance nacional", sostuvo ayer en diálogo con periodistas, con motivo de hacer un balance de lo que va de su gestión. Además agregó que este indicador será el que se tomará en cuenta para el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), una vez que esté vigente.



Aseguró, por otra parte, que el 31 de diciembre vence el período de la emergencia estadística, que el presidente Mauricio Macri había fijado por decreto, y que no pedirá que se posponga su vencimiento. "No es mi intención pedir que se extienda. Espero que el resto del camino lo recorramos en un marco de creciente institucionalidad", describió.



Sobre el IPC a nivel nacional, reconoció que aún no puede aventurar una fecha de cuándo estará disponible, pero que ya están trabajando con las oficinas de estadísticas provinciales. De todos modos, cuando se difunda, señaló que no se dará a conocer el dato desglosado de cada una de las provincias, si no que la apertura será por regiones.



Acerca de los distintos números que difunden los organismos de estadísticas provinciales y el IPC, vaticinó que con el IPC nacional "no va a haber muchas diferencias" con lo que muestra el IPC GBA, al que calificó como "un buen índice": "Representa el 45% del consumo privado de la Argentina y tiene por detrás 85.000 mediciones mensuales", subrayó en diálogo con El Cronista TV.



El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, manifestó una semana atrás que el dato de inflación del Indec se da a conocer con cierta demora respecto a otros índices de precios. Todesca respondió que es la intención del organismo oficial acortar los plazos. De hecho, en el calendario para 2017, el IPC se difundirá el IPC más cerca del 10 de cada mes que del 15.



Sobre el IPC Congreso, reconoció que lo mira que la libertad que él reclamaba cuando era consultor espera que tengan todos. No obstante, lanzó una frase irónica sobre el asunto: "Creo que la buena moneda desplaza a la mala moneda; espero que el Indec sea la buena".



Todesca adelantó que en 2017 se realizará una nueva encuesta de ingresos y gastos ya que la que se hizo en 2012 calificó que tiene falencias. "La última tiene deficiencia de cobertura, por lo tanto nos llevó a no utilizarla", detalló. Los trabajos para esta nueva encuesta, que servirá de base para indicadores clave como el IPC, comenzarán en mayo y se extenderán por 12 meses. "Esperemos que el tema de tarifas esté regularizado para ese momento", respondió frente a una consulta de este diario sobre el impacto de la inflación y de los nuevos aumentos en el gas y la electricidad para 2017.



Además de esta encuesta, adelantó que también se trabaja en un censo agropecuario, que se llevaría a cabo en 2018; en la posibilidad de llevar a cabo un censo económico; en extender la EPH (encuesta perramente de hogares) hacia el ámbito rural, y que está en discusión la alternativa de una medición de la pobreza desde el aspecto multidimensional. Sin embargo, señaló que a nivel internacional aún se debate qué tipo de indicadores incluir en este tipo de mediciones, y que, en cambio, en la medición por ingresos (que es la vigente) está estipulado en manuales la metodología estandarizada. "Desde el punto de vista técnico, el Indec no tendría problemas en llevarla a cabo. Es un paso que en algún momento lo vamos a dar", vaticinó.