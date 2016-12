El dólar recupera dos centavos animado por compras oficiales

Animado una vez más por compras de bancos oficiales, en el segmento mayorista el dólar mostró una tibia recuperación al cerrar a $15,76 para la compra y $15,86 para la venta, dos centavos por encima del cierre de ayer.

El dólar minorista cerró sin cambios en $ 15,68 para la compra y $ 16,05 para la venta, según el promedio del mercado que releva el Banco Central de la República Argentina. En el Banco Nación la divisa avanzó 5 centavos respecto del cierre de ayer y se ubicó en $15,65 y $16,05 para las operaciones de compra y de venta respectivamente. "La divisa estadounidense operó con muchos altibajos y cambios de tendencia", indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios. Anotó mínimos de $15,79 y máximos que llegaron a los $ 15,86, el valor del cierre.

En la rueda se produjo una nueva caída en el volumen negociado. En el segmento de contado se hicieron u$s380,22 millones y en futuros del MAE u$s 49,50 millones.

En el mercado de futuros del Rofex se pactaron u$s 260 millones de los cuales el 68% fue en roll-over de diciembre a $15,95; a enero a $16,30 con una tasa implícita de 26,20%TNA. El plazo más largo operado fue junio del 2017 a $17,78 con una tasa de 22,66%TNA. Los plazos cayeron en su cotización un promedio de 3 centavos.

"El dólar mayorista estuvo desde el comienzo de la jornada continuando con la tendencia de ayer, pero en la última media hora y por una orden genuina de un banco privado, cambió el curso de las cotizaciones y lo hizo subir un par de centavos", explicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

"La exportación sigue liquidando por debajo de u$s 70 millones diarios y los bancos van girando en sus negocios de acuerdo a las circunstancias, para optimizar resultados", agregó el operador.