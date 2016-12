2017: a todo o nada

Afuera, la calle está caliente. Y no sólo por los más de 30 grados que, a inclemente sol, se hacen sentir con fuerza en este mediodía de diciembre. La City está copada por bombos, papelitos y petardos, una de las manifestaciones súbitas que -con azarosa sincronía- se multiplicaron en distintos puntos de la ciudad, apenas arrancó el último mes del año. Arriba, a 10 pisos de distancia de la protesta, el hombre -un auténtico peso pesado del mercado de capitales- se toma una pausa.

"Este es el momento más complicado desde que asumió el Gobierno", asegura. Sus palabras, lejos de ser tremendistas, son, apenas, descriptivas. ¿Por qué?, se le pregunta. "Porque la economía tiene sus tiempos. Todo lo bueno que hizo el Gobierno hasta ahora no fueron suficiente. O, al menos, no alcanzó para que eso se percibiera en la calle. O, en todo caso, quedaron opacados por la recesión, el tarifazo y la inflación", responde.

Es optimista, aclara. Pero, a mediano plazo, advierte. A corto, en cambio, percibe un escenario complejo. "Es difícil creer que, en un año electoral, se bajará el déficit fiscal. Mas bien, al contrario", se resigna.

"Cualquier atajo que queramos tomar, nos vamos a dar la piña", declaró, con sus metáforas deportivas, Mauricio Macri. Una confirmación al camino por el que decidió transitar desde el inicio de su gestión: el gradualismo. Una opción que, por supuesto, tiene sus costos. El escenario no es catástrofe.

Los analistas consultados por Apertura vaticinan para la Argentina un crecimiento de dos a tres puntos de PBI en 2017, según el grado de optimismo con el que miren la vida. Sin embargo, equivaldrá a recuperar -y, en el mejor de los casos, ganarle un punto- a la contracción que arrojará este año, finalmente, mayor al punto o punto y medio previsto al inicio de la República Mauricia.

Hay velas encendidas -con motivos- al campo. La desaceleración inflacionaria, también, podrá zurcir bolsillos, afectados en 2016 por la combinación del tarifazo y del efecto arrastre que tuvo en los precios, junto con el sinceramiento cambiario de diciembre del año pasado.

Pero, del otro lado, todavía hay incógnitas difíciles de despejar: ¿llegarán las inversiones?; ¿Arrancará Brasil?:; ¿Cuál será el efecto Trump en la economía global?.

Como buen ingeniero, Macri planifica. Concatena pasos. Lo hizo en Boca. También, en la Ciudad. Distintas voces de Pro ya anticiparon que el suyo es un proyecto de, por lo menos, ocho años.

Pero, para eso, está la primera prueba: las legislativas, en octubre. Elecciones que serán un referéndum sobre la actual gestión. Uno en el que el Gobierno pondrá en juego la sustentabilidad de su modelo. A todo o nada.

