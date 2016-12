Pescarmona avanza en su plan de ceder el control de Impsa a los acreedores

Enrique Pescarmona intenta acelerar los plazos del plan de salvataje de su holding mendocino. Es decir de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A (Impsa), que se encuentra en default . En este marco, la semana del 20 al 27 de febrero será clave para el futuro del conglomerado metalúrgico ya que durante esos días se llevarán a cabo las asambleas con varios de sus acreedores, según el calendario aprobado por la Justicia Concursal de Mendoza.

Los primeros en mantener encuentros con los representantes legales de Impsa serán los tenedores de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2020 y cuya primera liquidación el holding no pudo afrontar en 2014, iniciando así el camino que la llevó a la actual quiebra y a la apertura de un proceso de reestructuración de una deuda de casi u$s 1000 millones. Los tenedores de estos títulos deberán concurrir el lunes 20 de febrero, desde las 9 y hasta las 19, en la planta de Impsa en la Zona Industrial de Godoy Cruz.

También habrá encuentros con tenedores de títulos colocados en el exterior por la subsidiaria Wind Power Energy (WPE). Esta reunión se llevará a cabo el 27 de febrero a las 10 en la misma planta.

Según un artículo del diario mendocino Los Andes publicado ayer, en el seno de la compañía confían en ponerle finalmente el broche de oro a una larga negociación con la aprobación final del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

El objetivo es llegar a marzo con todas las aprobaciones de rigor para así concretar la recomposición accionaria que llevará a que los acreedores de Impsa tomen el control del 65% del capital del holding y a la familia Pescarmona a quedarse con una minoría accionaria y sin casi posibilidades de sostenerse en el directorio.

De acuerdo a la nota de Los Andes, la titular del 2º Juzgado de Procesos Concursales, Gloria Cortés, le dio el visto bueno a las asambleas se repartirán en dos jornadas.

Para homologar el APE, la magistrada le exige a Impsa que un 66% de los bonistas lo refrenden. A esta altura, la compañía se aseguró entre 55% y 60% de adhesión.

Los primeros en firmar fueron el Banco Nación y algunos tenedores particulares argentinos. Pero la discusión se volvió más áspera con algunos organismos financieros internacionales como el BID, cuya pata privada había iniciado paralelamente una demanda contra Impsa ante la Justicia estadounidense por un préstamo impago de u$s 170 millones.