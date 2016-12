Tres claros objetivos

Los objetivos planteados por Aerolíneas al inicio de la gestión tuvieron que ver con la reducir el déficit para llegar a cero en 2019, consolidar la red de cabotaje, regional e internacional, y mejorar la experiencia al viajero.

Al inicio de la gestión en enero de 2016 se estimaron u$s 1.000 millones debido las necesidades de caja y para afrontar deudas millonarias no pagas heredadas de la administración anterior. A pesar de la falta de balances y cultura de gestión administrativa, se logro bajar los subsidios a 300 u$s millones para 2016.

Esto surge de una agresiva de baja de costos a lo largo de toda la organización; la reducción drástica de gastos comerciales (comisiones a agencias, overs, renegociación con bancos y tarjetas); la renegociación de los contratos con fabricantes y lessors; de la búsqueda deficiencias fiscales e impositivas, y de la mejora en la operación.

Para consolidar la red de cabotaje, regional e internacional se mejoró la rentabilidad de las rutas internacionales. Hoy todas las rutas son rentables, salvo Roma que ya está muy cerca de serlo. Esto tuvo que ver con cambios de aeronaves, mejora en itinerarios, aumento de frecuencias y nuevas alianzas comerciales. Para la optimización de la oferta regional se dieron de baja rutas no rentables (La Havana, Brasilia y Belo Horizonte) y se mejoró la oferta a Caribe a través de la utilización de naves con más asientos. Asimismo se mejoró la conectividad en cabotaje con la creación de nuevas rutas, frecuencias y horarios. Se transportarán en 2016 7% más de pasajeros que en 2015 y se mejoró en 4,5% el factor de ocupación respecto de 2015, en toda la red. También se ha puesto foco en rediseñar los itinerarios de vuelos para conectar más desde Córdoba y Rosario como focus cities, uniendo el país con vuelos sin pasar por Buenos Aires. Se consolidaron los corredores e intertramos.

Con la finalidad de mejorar la experiencia al viajero, se puso mucho foco en la puntualidad y este año Aerolíneas Argentinas fue líder del mercado de cabotaje en 2016 y de la región en noviembre según Flight Stats. La mejor marca de 2015 (82% de puntualidad) fue la peor marca de 2016. Este año el grupo alcanzó una puntualidad promedio de 86%.