El Ministerio de Ambiente denunciará a Barrick por derrame en San Juan

"En el día de mañana, nos vamos a presentar ante la Justicia Federal de San Juan para denunciar a la Barrick", anunció, esta tarde, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, luego del derrame de solución cianurada que se registró el pasado 8 de septiembre y que tardó varios días en ser comunicado. Acompañando por Juan Treviño, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, y Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, entre otros funcionarios, Bergman aclaró: "Nuestra incumbencia no es la explotación minera (que compete a la provincia), sino el manejo de residuos peligrosos dentro de la mina y, fundamentalmente, el cianuro".

Respecto del último, afirmó que su cartera cuenta con un expendiente activo y busca que se investigue la presunción de delito en esa área.

"Pedimos a la Justicia que amplíe la detención de la actividad minera en la zona y algunas acciones que consideramos deben realizarse de manera inmediata, como condición para que esta se reinicie", detalló. Estas incluyen no sólo elevar las bermas de contención (algo que la minera ya está haciendo), sino también establecer un monitoreo de aguas continuo fuera del emprendimiento, establecer un sistema de monitoreo con cámaras con detección de movimiento en el valle de lixviación, y realizar auditoría ambiéntales y de procesos cada dos meses, entre otros puntos.

"A la minería, hoy, le falta control y más presencia del Estado", subrayó, al tiempo que negó que el ministerio que preside haya sido allanado por decisión del juez Sebastián Casanello o él mismo interpelado por Diputados de su partido, tal como había circulado en los últimos días. "En ningún momento hubo allanamiento. Con la sola requisitoria de Casanello, entregamos la información requerida", señaló en relación a lo primero.

Por su parte, Treviño relató la cronología de los eventos. "Nosotros nos enteramos el 14 por la tarde por un comunicado de prensa de la Barrick y, después, a última hora de la noche, por la conferencia de Uñac", sostuvo acerca de cómo les fue notificado el incidente. Al día siguiente, junto con el Ministerio de Energía y Minería, enviaron una delegación al lugar, que se reunió con personal de la minera, hizo una inspección ocular de lo ocurrido y un relevamiento administrativo del protocolo, y tomó muestras de agua superficial y subterránea en distintos puntos, incluyendo la salida del emprendimiento, que están siendo analizadas en el laboratorio de Aysa y cuyos resultados deberían conocerse en pocos días.

El subsecretario también puso el foco en algunas contradicciones que la delegación notó al hablar con diversos ejecutivos de la empresa, como el momento en que notaron y notificaron el incidente. También, que a las 3.30 am del día en que se produjo (a las 2.30) se cerró una válvula para que la solución cianurada rica no siga corriendo en el valle de lixviación, cuando esa válvula "no existe ni tiene que existir".

En cuanto a la magnitud del incidente, Treviño apuntó que "técnicamente no se puede hablar de un derrame, pero sí hubo solución que cayó por fuera del valle de lixviación". La afectación aproximada sería de 100 metros cúbicos.