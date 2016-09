Malvinas: Londres negó que haya una hoja de ruta para hablar de la soberanía

Luego de que la canciller Susana Malcorra le bajase el tono a las declaraciones de Mauricio Macri, ahora Gran Bretaña salió a negar que exista una hoja de ruta para un posible diálogo en torno a la soberanía de las islas Malvinas.

A través del Foreing Office, Londres ratificó la aclaración de la ministra argentina, quien había indicado que Macri y la premier Theresa May tuvieron un “breve intercambio casual” en una comida ofrecida en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Ayer, el Presidente había declarado a la prensa que le dijo a la líder inglesa que la Argentina está “lista para comenzar un diálogo abierto que incluya por supuesto el tema soberanía sobre las Islas Malvinas”.

El mandatario relató que May le dijo “que sí, que habría que comenzar a conversar”, y que coincidió en que, aunque sea un proceso que llevará años, lo bueno es que comience.

Horas más tarde, la canciller debió aclarar que no se trató de un primer avance para intentar solucionar el conflicto: "Soy absolutamente franca, no creo que la primera ministra en ese contexto haya dicho 'sí, suscribo, agendemos esto', y que la soberanía sea el primer tema, porque no es pensable que así sea".

Malcorra indicó que los líderes hablaron sobre “la posibilidad de tener un encuentro m s específico para avanzar en los múltiples temas” que involucran a ambos países y que “todavía hay un gran recorrido” que transitar antes de poder abordar la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas.

“Por supuesto que la Primera Ministra dijo que se encontrarían, pero no es que se habló de una hoja de ruta, o dónde van a ser los próximos pasos, que este tema esté cerrado y arreglado y avanzado”, detalló la canciller.