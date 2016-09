Boudou volvió a tribunales y negó nueva acusación de corrupción en su contra

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou negó hoy ante el juez federal Sergio Torres de la acusación en su contra por haber utilizado un documento aparentemente apócrifo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que se utilizó como aval para que el entonces Ministerio de Economía del cual él era titular comprara 19 vehículos.





Boudou ya fue indagado y procesado por el juez federal Sergio Torres por la compra presuntamente irregular de 19 vehículos al concesionario Guido Guidi en una subasta pública que luego se convirtió en privada, y por la cual se pagó un monto total de 2.131.400 pesos.





Al ser indagado en aquella causa el funcionario de la SIGEN José Carlos Valdivia Campos advirtió que la nota 734/2009 del organismo incorporada en el expediente de licitación del Ministerio de Economía le resultaba desconocida.



Incluso, Valdivia Campos recordó que su informe número 5259/2009 sobre los precios de los vehículos fueron indicativos, no testigos, y que el mismo nunca había sido incorporado al expediente de licitación.



A ello se sumó que Valdivia Campos mostró al juez Torres el informe de recibo de su informe en el Ministerio de Economía, y que el actual secretario General de la Sindicatura General de la Nación, Alberto Lucchesi, informó que nunca se libró del organismo el informe 734/2009.



Ante la sospecha que se utilizó un informe trucho para avalar la adquisición de los vehículos, el fiscal Ramiro González imputó a Boudou, Reposo, a Alvaro Palencia Reffino, exdirector de Asuntos Administrativos de Economía; Benigno Vélez, exsecretario Legal y Técnico de esa cartera; María Isabel Fimognare, quien ocupaba la gerencia de Normativa y Técnica; y los dueños de la concesionaria, Fernando Guidi y Guido Guidi.



Boudou se presentó esta mañana temprano junto con su abogado Eduardo Durañona e hizo una breve declaración ante el juez.



En declaración indagatoria, Boudou dijo: “Quiero aclarar, respecto a los hechos nuevos, que yo no tuve ninguna participación ni pude haberla tenido, dado que, de haber ocurrido así, ocurrieron en el mbito de la SIGEN, respecto de la cual no tuve ninguna ingerencia ni participación”.



Boudou está procesado por la compra de los vehículos para el Ministerio de Economía, algo que ahora está apelado ante la Cámara Federal.