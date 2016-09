Tras derrame, Barrick aseguró que no se irá y que proyecta expandirse

El director ejecutivo de Barrick en Argentina, Juan Bautista Ordóñez, insistió en pedir “disculpas” por el segundo derrame de material contaminante ocurrido en la mina Veladero la semana pasada, pero aseguró que la empresa no se retirará del emprendimiento, sino que, por el contrario, “tiene planes” de expandirse en San Juan.



Ordóñez admitió que “algo falló” en la mina Veladero, pero aseguró que el “nuevo incidente” fue “mucho menor que el anterior”, cuando el año pasado se derramó cerca de un millón de litros de solución cianurada que alcanzó a un río de la zona.



Esta vez, “un trozo de hielo de aproximadamente una tonelada y media cayó por una ladera e impactó en una cañería que lleva solución con mezcla de cianuro, oro, plata y cal, produjo un desacople en las juntas de esa tubería y por allí empezó a fluir esa solución”, precisó, a la vez que garantizó que, “después de las actividades de mitigación, no hubo ningún impacto” ambiental. Por el incidente, a la empresa le “cabe una responsabilidad”, porque “la berma no tenía la altura para prevenir un evento como este”, por lo que ahora, mientras la mina está suspendida por orden del gobierno provincial se están “elevando” esos terraplenes, afirmó, en declaraciones a El Diario de Cuyo.



Por otra parte, Ordóñez sostuvo que “Veladero no está en un ambiente periglaciar”, sino que el derrumbe que produjo el daño era “nieve acumulada y compactada”.



“Desde antes de la puesta en marcha de Veladero, el tema de glaciares es absolutamente prioritario para Barrick, al igual que todas las demás variables ambientales”, sostuvo. Cuando se le preguntó si la compañía apelará en caso que el gobierno los multe por el incidente, el directivo remarcó que “la idea no es resistir nunca la decisión que tome la autoridad”.



Luego descartó que Barrick vaya a ser rechazada por la población, al indicar que su “sensación es que no está en riesgo la licencia social”, porque “hay una gran cantidad de sanjuaninos que entiende la importancia y el impacto de la minería como actividad en la provincia”.



De todas formas, reconoció que “en Jáchal hay un grupo de personas, que no creo que representen a la totalidad de los jachaleros, pero que no por eso dejan de ser importantes en sus opiniones, que como tal las respetamos, que tienen una posición antiminera muy firme y persistente”.



Finalmente, Ordóñez manifestó que “de ninguna manera” Barrick planea retirarse de los emprendimientos mineros: “Pedimos disculpas por lo que pasó. No sólo que no nos vamos a retirar, sino que Barrick tiene planes muy ambiciosos para San Juan, para Veladero, para la minería”.