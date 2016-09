Macri sobre Malvinas:

El presidente Mauricio Macri insistió hoy en la necesidad de "bajar las ansiedades" con la cuestión Malvinas, al asegurar que las negociaciones con el Reino Unido por la soberanía de las islas "va a llevar muchos años".

Ratificó que "el camino es dialogar", según expresó esta mañana en diálogo con radio FM Latina desde Nueva York, donde hoy cumple su último día de actividades.

Ayer, desde Nueva York, el mandatario aseguró que Londres tenía intenciones de "empezar a conversar" con la Argentina sobre el tema, en un giro histórico en el diferendo entre ambos países, pero luego desde la Casa Rosada difundieron declaraciones de la canciller Susana Malcorra bajándole el tono al anuncio presidencial.

Esta mañana, Macri destacó la "buena predisposición" de la premier británica, Theresa May, con quien diálogo ayer informalmente en Estados Unidos, y afirmó: "En la medida en que no te sientes a dialogar en una mesa las cosas no empiezan a recorrer un curso natural en el cual los argentinos estamos convencidos que, con el tiempo, sí o sí, se va a terminar en lo que ya Naciones Unidas y muchos han avalado, que es la soberanía nuestra sobre las Islas Malvinas".

Macri afirmó además que si la Argentina es "previsible y confiable", habrá "muchísima inversión, lo que significa trabajo".

"No hay muchos países que tengan la combinación de talento humano, calidad de recurso humano con inigualable cantidad de recursos naturales", expresó el jefe de Estado.

Sostuvo que si a esos dos aspectos se agrega "realmente ser previsibles, ser confiables, la Argentina va a tener muchísima inversión, lo que significa trabajo".