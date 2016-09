Críticas de CFK y una citación a Malcorra

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó ayer contra el mandatario Mauricio Macri por la firma de una declaración conjunta con Gran Bretaña, luego del discurso de su sucesor en Naciones Unidas, al tiempo que afirmó que "la defensa de la soberanía argentina en Malvinas no incumbe a un partido político, es una cuestión de Estado".

Según la ex presidenta, que redactó una nueva carta en las redes sociales, la declaración "significa literalmente el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos". "El Reino Unido usurpó en 1833 las Islas Malvinas instalando allí una base militar en la confluencia de los dos Océanos. Convalidar dicha posición significa lisa y llanamente tributar a la militarización del Atlántico Sur", advirtió en su cuenta de Facebook. "No es una causa argentina, es una causa regional, una causa global", remarcó.

Por otra parte, la declaración conjunta firmada entre la canciller Susana Malcorra y el diplomático británico Alan Duncan no sólo causó malestar en la oposición: a instancias de su presidenta, Elisa Carrió, la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para analizar la eventual citación a la funcionaria argentina para que explique los detalles del documento. En rigor, la reunión de la líder de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos fue convocada para tratar "proyectos de declaración y resolución". Anteayer, la ministra de Relaciones Exteriores, que se encuentra en Nueva York junto al presidente, adelantó que está dispuesta a brindar cualquier explicación ante los diputados.