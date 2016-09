Rafecas citó a Milani a indagatoria para octubre

El juez Daniel Rafecas citó para el próximo 19 de octubre a prestar declaración indagatoria al ex jefe del Ejército César Milani en la causa en la que está investigado por enriquecimiento ilícito.

Rafecas decidió la convocatoria después de recibir la semana pasada un informe de peritos contadores de la Corte Suprema, según el cual Milani no puede justificar su patrimonio con los ingresos que percibía por su actividad castrense.

También fue citado a declarar en indagatoria Eduardo Enrique Barreiro, quien se encuentra detenido por crímenes de lesa humanidad y se sospecha suficiente que habría colaborado con Milani para encubrir su patrimonio

El viernes pasado, Rafecas recibió las conclusiones de la pericia contable que había encomendado en abril, al Cuerpo de Peritos Contadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los números no cierran.

"No aparece justificado ni el patrimonio del Sr. Milani, ni sus consumos" dijeron los peritos.