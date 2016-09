Una familia necesitó $ 12.900 para no ser pobre

Una familia tipo de cuatro integrantes que vive en la ciudad de Buenos Aires necesitó en agosto

$ 12.900,89 mensuales para no caer en la pobreza y $ 6533,35 para no quedar debajo de la línea de indigencia, informó ayer la Dirección General de Estadística y Censos porteña. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un incremento mensual de 1,34%, en tanto la Canasta Básica Total (CBT) tuvo un descenso de 0,60%. Los casi dos puntos porcentuales de diferencia entre las dos mediciones obedecieron al efecto que tuvo en las estadísticas de agosto el fallo de la Corte Suprema, que invalidó el aumento de las tarifas de gas residencial aplicado en abril y que forma parte de la CBT, pero no de la CBA.