YPF cumple con el fallo judicial y presenta el contrato con Chevron por Vaca Muerta

A más de diez meses del fallo de la Corte Suprema en el que se le ordenó a YPF que entregue la documentación del contrato que firmó con la empresa estadounidense Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó a la petrolera nacional cumplir con esa resolución. Mañana, finalmente, YPF entregará la información requerida a raíz de una causa iniciada por el ex senador Rubén Giustiniani, que lleva más de tres años circulando por Tribunales.

Al rechazar el planteo de YPF, los camaristas de la sala I -Clara Do Pico, Rodolfo Facio y Carlos Grecco- consideraron que la cuestión no constituía un caso de "gravedad institucional", uno de los requisitos para habilitar la intervención de la Corte Suprema a través de un per saltum. Por disposición de la propia Corte, ante la demanda promovida por Giustiniani cuando éste era aún senador, los mismos camaristas fijaron un plazo de cinco días para que YPF cumpliera con la entrega de la documentación.

Al invocar razones de "confidencialidad", YPF se opuso a publicitar los términos del contrato hasta que, en noviembre de 2015, la Corte, ponderando el "derecho a la información", ordenó difundir el acuerdo de proyecto de inversión suscripto con Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Entonces, YPF entregó una copia del contrato a la jueza de primera instancia Cristina Carrión de Lorenzo, pero solicitó la reserva de documentación argumentando que su difusión podía "comprometer secretos industriales, técnicos y científicos". El argumento fue rechazado por la Sala I de la Cámara en el fallo dictado en julio último y el recurso extraordinario contra el mismo fue desestimado días atrás por el tribunal de alzada

El contrato cuya publicidad reclamó Giustiniani se firmó en julio de 2013, cuando YPF era conducida por Miguel Galuccio, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que en 2012 decidió la estatización de la petrolera, hasta entonces comandada por Repsol como accionista mayoritario.

En ese momento, ante la negativa oficial por difundir los detalles del contrato, Giustiniani pidió informes a la justicia sobre ese acuerdo y en noviembre de 2015 la Corte accedió al requerimiento para que YPF mostrara los detalles y las cláusulas del convenio, basándose en el derecho a la información pública.

YPF había cumplido parcialmente con el trámite judicial al entregar cuando aún era conducida por Miguel Galuccio una copia del contrato al juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, pero con las cláusulas sensibles tachadas.

La entrega de los documentos fue resistida por el kirchnerismo cuando estaba en el Poder, mientras el macrismo se quejaba por el incumplimiento del mandato judicial, aunque después de las elección y la consecuente asunción de Mauricio Macri, la postura fue la misma.