Havanna proyecta la apertura de 80 locales en los Estados Unidos

Los tradicionales alfajores Havanna tendrán su propia red de distribución y comercialización en los Estados Unidos, donde además la marca planea la apertura de 80 locales y stands durante los próximos 10 años. El desembarco de la empresa nacida en Mar del Plata será impulsado por Havanna Holding, una sociedad de la cual son accionistas los empresarios Chrystian Colombo; Carlos Giovanelli; Guillermo Stanley; Fernando De Santibañez y Ezequiel Carvallo. Este grupo acaba de cerrar un acuerdo con una compañía de Estados Unidos denominada True Brands Company, del estado de La Florida, para comercializar sus productos y abrir locales en todo el territorio estadounidense. La empresa envió ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV), un comunicado explicando los alcances del contrato que implica el otorgamiento de una master franquicia exclusiva a su socio estadounidense por un lapso de 10 años con opción a 10 más. También, un acuerdo de distribución de los productos que Havanna fabrica por un periodo de entre cuatro a seis años. De este modo, True Brands Company deberá adquirir durante los primeros 12 meses una cantidad de productos por un monto de al menos u$s 300.000, el cual que irá aumentado en un 10% año a año. La compañía es liderada por Mariano Oliva, un empresario conocedor de los gustos de los norteamericanos que estuvo estrechamente vinculado al negocio de la cadena de fast food Wendy’s. El primer local será inaugurado en Miami, la ciudad preferida por los argentinos y residencia de miles de latinoamericanos. Sin embargo, el objetivo de Havanna es captar la atención de los ciudadanos estadounidenses. "El objetivo no es sólo captar el mercado latino o a los argentinos que viven en Estados Unidos que ya nos conocen, sino a los ciudadanos de ese país", explicó Carlos Carro, gerente de Red Internacional a El Cronista. "Tenemos locales en la mayoría de los países latinoamericanos, pero no teníamos presencia en Estados Unidos, para nosotros un mercado importante en la estrategia de expansión internacional de la marca", añadió el ejecutivo, quien recordó que, además de Argentina, Havanna ya opera en Chile, Brasil, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, México y también en España. Para crecer en Estados Unidos pero cuidando la calidad de los productos y la imagen de la marca, el contrato obliga a True Brand Company a abrir 10 locales propios para luego ofrecer el negocio a subfranquiciados. Con esta modalidad, Havanna se asegura que su socio cuide la marca, la calidad de los productos y ofrezca un negocio en funcionamiento y operativamente atractivo. Además, habrá adaptaciones de algunos productos al gusto estadounidense.

El convenio excluye a los duty free shops de los aeropuertos que seguirán recibiendo mercadería directamente de Havanna.