GE anuncia un mega plan de inversiones por u$s 10.000 millones para la Argentina

Además de hacer declaraciones políticas sobre el futuro económico de Argentina para poder captar inversiones en el mundo, el presidente Mauricio Macri se trae anuncios concretos de nuevos desembolsos desde Manhattan, donde participa de un foro organizado por Financial Times sobre la Argentina. En este marco, el Jefe de Estado recibió un golpe de apoyo de parte de una de las grandes multinacionales de origen estadounidense como es General Electric Company, también conocida como GE. Uno de los principiales ejecutivos del holding mantuvo un encuentro con el Presidente en el cual le comunicó las intenciones del conglomerado de invertir u$s 10.000 millones durante la próxima década. John Rice, vicepresidente de la corporación con negocios en infraestructura; servicios financieros y medios de comunicación, le aseguró a Macri planes de co inversiones con empresas locales y extranjeras por u$s 10.000 millones hasta el 2026.



El proceso se llevará a cabo en cuatro etapas. La primera involucra u$s 1200 millones para la generación de energía térmica y el financiamiento de la compra de aviones por parte de Aerolíneas Argentinas. De este proceso, GE informó que siete plantas de generación eléctrica ya están en construcción y que también firmó acuerdos con YPF para levantar dos centrales térmicas, donde proveerá de tecnología de punta para la generación de energía eficiente. En este negocio, GE destinó u$s 900 millones para las siete plantas ya en ejecución, que aportarán cerca de 1 GW de energía al sistema nacional generando en el proceso más de 2500 empleos. En tanto, el acuerdo con YPF en provincias de Tucumán y Neuquén insume u$s 350 millones. En el caso de aviación comercial, desembolsó u$s 280 millones para la compra de cuatro aeronaves Airbus 330-200 y otros tres aviones Boeing 737-800, acompañando la incorporación de nueve aviones a la flota de Aerolíneas Argentinas.



El anuncio de la mega inversión, si bien ya venía madurando desde hace tiempo con las expectativas de cambio de gobierno y mejor clima de negocios, coronó luego de la participación de Rafael Santana en el Foro Argentina de Negocios e Inversión que se desarrolló la pasada semana en Buenos Aires. Anteriormente, cuando el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, visitó la Argentina a fines de marzo, el presidente y CEO de GE, Jeff Immelt, ya había comprometido el apoyo de la multinacional a la Argentina con tecnología y las inversiones necesarias para generar más de 1,5 GW antes del próximo verano, lo que alcanzaría para proveer luz a 2,25 millones de hogares. Ese mes, Immelt estuvo en Buenos Aires para mantener un encuentro con Macri. "GE está listo para dar apoyo al gobierno nacional mediante la provisión de recursos y soluciones tecnológicas para responder al desafío energético que enfrenta actualmente el país, entregando la energía que necesita en el corto y largo plazo", afirmó en esa oportunidad.



Los anuncios fueron reforzados ayer en Nueva York, donde Rice aseguró que la Argentina "vive un gran momento" y agregó que su conglomerado observa "grandes oportunidades de desarrollo económico y social aportando capital, tecnología y colaborando con las empresas locales y el Gobierno para hacer de esta transformación una realidad". Lo dijo durante su participación en el panel sobre inversión en el sector energético, del que también participaron los CEOs de empresas como Pampa Energía, Pan American Energy, Shell e YPF. "Vemos claras oportunidades de co inversión con empresas locales y extranjeras en los sectores de generación de energía térmica; energías renovables; transmisión y distribución eléctrica; transporte ferroviario de carga; salud entre otros", agregó Alejandro Bottan, presidente y CEO de GE para el Cono Sur.



En Argentina GE emplea a 1900 personas, tiene dos fábricas de bombas para la extracción de Petróleo y Gas en Chubut y una de químicos para el tratamiento de agua en procesos industriales en Pilar.