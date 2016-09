Para exportadores del agro, la noticia que dio ayer el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, fue que se revisará el denominado "sexto método" de precios de transferencia, con que se valúan los commodities como la soja.

En lugar de analizar costos y otros parámetros, el "sexto método", que es un invento argentino, toma como precio a los fines impositivos en la venta de materias primas, ventas entre vinculadas o trianguladas con paraísos fiscales, el precio FOB de la fecha de carga de la mercadería, que puede ser muy distinto al precio real de la operación.

En adelante, para los commodities agrarios, la AFIP pedirá a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que establezca algún precio futuro de referencia.

Este sexto método modificado, para establecer un precio para los commodities, estará a prueba durante un año, avisó Abad, "y se verá si sirvió a todas las partes", enfatizó.

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue un gran defensor del sexto método argentino en los foros internacionales y algunos países de Africa y América latina lo adoptaron con limitaciones, y no tan a rajatablas como se aplica acá.

Internacionalmente se dijo que el sexto método puede ser viable cuando los mercados no son transparentes y hay muchas posibilidades de una alta evasión por parte de los operadores del comercio exterior, pero moderando en algo su aplicación.